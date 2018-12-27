Почти 3 миллиона россиян не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов
Почти 3 миллиона россиян не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов. Это на треть больше, чем год назад, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФССП. Большую часть тех, кому закрыт выезд, составляют должники по кредитам – их 29%. 19% скрываются от алиментов, 10% имеют долги по оплате ЖКХ.
Комментарии6
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peresvet73 27 декабря 2018 | 16:59
Лихо Путин сконструирвал новый "железный занавес"! Зачем идеологический террор, когда можно ввести мнетарный террор.
omichka 27 декабря 2018 | 17:01
peresvet73:
Вот что алиментщикам по заграницам мотаться?
dataan 27 декабря 2018 | 17:05
Ну так а чё? Всё правильно. С долгами в Новый год уходить грех. :)
barukh_buzauskas 27 декабря 2018 | 17:03
peresvet73: мир на 3 млн более чищее будет...
sasass 27 декабря 2018 | 17:02
Скоро 160 миллионов будет - прирост населения колоссальный -ЦИК , Росстат и ФССП в одной упряжке работают и тянут Россию в пропасть...
procamoltos1971 27 декабря 2018 | 17:02
Пришла зима, уж у ворот, Дед — что подарки нам несёт, Метель, за окнами, поёт, И мчится в гости Новый Год.
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