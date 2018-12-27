Почти 3 миллиона россиян не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов. Это на треть больше, чем год назад, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФССП. Большую часть тех, кому закрыт выезд, составляют должники по кредитам – их 29%. 19% скрываются от алиментов, 10% имеют долги по оплате ЖКХ.