Турция с 1 января наступающего года вводит налог на безопасность для туристов

Он составит полтора евро и будет взиматься в аэропортах по прилету, — сообщает «Интерфакс». Первоначально предполагалось брать 3 евро с человека, однако ассоциация туристических агентств страны обратилась к министру культуры и туризма с предложением снизить сбор, так как несколько миллионов человек уже оплатили отдых в Турции в 2019-ом году. В ассоциации туроператоров России говорят, что новый налог был неожиданным и пока неясно, будет ли он взиматься с туристов, которые уже купили путевки заранее. Скорее всего, эти расходы придется понести туроператорам.