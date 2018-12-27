Турция с 1 января наступающего года вводит налог на безопасность для туристов
Он составит полтора евро и будет взиматься в аэропортах по прилету, — сообщает «Интерфакс». Первоначально предполагалось брать 3 евро с человека, однако ассоциация туристических агентств страны обратилась к министру культуры и туризма с предложением снизить сбор, так как несколько миллионов человек уже оплатили отдых в Турции в 2019-ом году. В ассоциации туроператоров России говорят, что новый налог был неожиданным и пока неясно, будет ли он взиматься с туристов, которые уже купили путевки заранее. Скорее всего, эти расходы придется понести туроператорам.
Комментарии3
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polsan 27 декабря 2018 | 16:55
Из-за полутора евро стоит ли вообще что-то говорить, когда дело идёт о безопасности! ))
jetsam 27 декабря 2018 | 16:57
оригинально.
надо ждать нашего симметричного ответа!
воронеж должен платить по 100 евро за каждого.
каждого депутата, каждого помощника, каждого... всем...всем....
приготовиться ролдугину со своими виолончелями стахивари и распихари...
ykpo_typucto 27 декабря 2018 | 17:03
И что даже не будет гневных соплей либерасни, как из за 50 рублевого курортного сбора, как хотели сделать в Крыму?