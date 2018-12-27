Суд в Херсоне продлил арест главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он будет оставаться под стражей до 27 января, — сообщил РИА «Новости» адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве в мае, после чего его этапировали в Херсон. Его подозревают в госизмене и поддержке сепаратистских республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.