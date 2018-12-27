Суд в Херсоне продлил арест главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
Суд в Херсоне продлил арест главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он будет оставаться под стражей до 27 января, — сообщил РИА «Новости» адвокат Вышинского Андрей Доманский.
Напомним, Вышинский был задержан в Киеве в мае, после чего его этапировали в Херсон. Его подозревают в госизмене и поддержке сепаратистских республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментарии4
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a_buvgrobu 27 декабря 2018 | 16:43
Все эти судьи т.н. Украины, прекрасно понимают, что сегодняшняя власть в Киеве - временная. Понимают, что будет с её приспешниками. Понимают в силу того, что не идиоты и имеют юридическое образование.
Вопрос:
На что они надеются!?!
barukh_buzauskas 27 декабря 2018 | 16:52
a_buvgrobu: власть масков улус кремле гей хунты на рф-ским народцом навечно...!
радуйтесь...!!!
barukh_buzauskas 27 декабря 2018 | 17:01
правильно продлили...!
unprejudiced 27 декабря 2018 | 17:06
Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, работающий на Украине, попросил помощи, опасаясь националистов, которые преследуют критиков действующей власти, пишет газета Kronen Zeitung.
По данным издания, он написал обращение правительству Австрии и руководству своей телерадиокомпании с просьбой о помощи.
Он заявил, что опасается за свою жизнь из-за нападений радикалов на представителей СМИ. По его словам, по всей Украине действуют ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику киевских властей.
«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — написал Вершюц в обращении.
В связи с этим, журналист просит Вену повлиять на власти Украины, и, в частности, добиться удаления его из списка «агентов Кремля».
Помимо этого Вершуц подчеркнул, что на Украине ему и его коллегам крайне сложно работать, поскольку им все чаще отказывают в аккредитации, а также часто угрожают физической расправой. При этом он заявил, что западные страны знают о происходящем на Украине, и призвал их прекратить «молчание ягнят».