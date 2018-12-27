Склады сети «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб

Склады сети алкогольных магазинов «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Проверки на складах компании начались накануне, их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, а также ФСБ и ОМОН. Изъята документация.

Между тем, как сообщает пресс-служба компании «Красное и белое», хранения и реализации контрафактного алкоголя обнаружено не было. Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У фирмы нет задолженностей перед бюджетом и налоговой. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют. Магазины сети продолжают работать, несмотря на блокировку складов.