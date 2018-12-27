Склады сети «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб
Склады сети алкогольных магазинов «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Проверки на складах компании начались накануне, их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, а также ФСБ и ОМОН. Изъята документация.
Между тем, как сообщает пресс-служба компании «Красное и белое», хранения и реализации контрафактного алкоголя обнаружено не было. Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У фирмы нет задолженностей перед бюджетом и налоговой. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют. Магазины сети продолжают работать, несмотря на блокировку складов.
Комментарии6
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zloy_sok 27 декабря 2018 | 16:41
Ну правильно. Первые к Нг закупаются бояре и их охрана.... потом может и холопов пустят...
kindman_a 27 декабря 2018 | 16:43
Инвестиционный климат становиться красно-белым.
piter_ug 27 декабря 2018 | 16:43
Вот уж нахрюкается спецконтингент нахаляву!
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 16:47
Слухи о нехватке алкголя в праздник заставили полицию действовать решительно. Высшие чины воспользовались автобусами, низшие запихивали бутылки за пояс и в карманы, а наиболее догадвливые из них явились на охрану магазинов с детскими санками и с женами.
prostotak123 27 декабря 2018 | 16:51
Конец еще одной быстрорастущей компании? Тоже с кем-то не поделились?
vbsvob 27 декабря 2018 | 17:02
Службисты готовятся к встрече НГ?