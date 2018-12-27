Поставщиком продовольствия для Росгвардии еще на 2 года снова стала компания «Дружба народов»
Такое решение принято, несмотря на проверки прокуратуры и ФАС, а также на публикацию расследования ФБК, который выяснил, что Росгвардия закупает продовольствие по завышенным ценам. После этого глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. В пресс-службе правительства и в Росгвардии РБК подтвердили, что распоряжение о сохранении поставщика подписано, а в Росгвардии сотрудничество с компанией «Дружба народов» назвали удовлетворительным.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 27 декабря 2018 | 16:35
славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот (с)
kindman_a 27 декабря 2018 | 16:39
"Дружба народов". Циничненько, но по-пацански. :-)))
pattrick1 27 декабря 2018 | 16:42
Ну если гермафродит Алексей Навальный всё наврал, если проверка ничего не выявила, то чего тогда?
alehan22747 27 декабря 2018 | 16:55
в Росгвардии сотрудничество с компанией «Дружба народов» назвали удовлетворительным
//////////////
Типа спизд@#$ли на капусте-картошке, но не так много как хотелось:)))
dennik 27 декабря 2018 | 16:37
Данное сотрудничество, удовлетворяет Золотова всецело ...
lenin3 27 декабря 2018 | 16:42
dennik: потому что,если Росгвардия откажется от сотрудничества,обиженная "Дружба народов"может много чего интересного рассказать...
vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 16:40
Владимир Владимирыч, почему у вас друзья такие богатые, а у страны такие бедные?
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 16:41
Это овощехранилище своих поставщиков не кинет! Потому что оно "Гвардейское"!
dimavosko 27 декабря 2018 | 16:43
Когда начались прокурорские проверки, я, честно говоря, засомневался: неужели прищучат воров?
Но нет. Не прищучат.
Путин своих не сдает.
rogerrabbit 27 декабря 2018 | 16:49
dimavosko: Когда начались прокурорские проверки, я, честно говоря, засомневался: неужели прищучат воров?
подобное чувство могло посетить только вчера родившегося человека
dimavosko 27 декабря 2018 | 16:59
rogerrabbit: Точно. Непростительная наивность с моей стороны.
dwoq 27 декабря 2018 | 16:50
То есть коррупцию даже не скрывают. Говорят, да, мы воры и что? Что вы с нами сделаете? Ничего. Ибо это мы здесь власть. Поэтому что хотим, то и делаем. И срать нам на вас. Вот этот мессидж шлет нам Путин, Димон и Золотов.