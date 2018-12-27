Поставщиком продовольствия для Росгвардии еще на 2 года снова стала компания «Дружба народов»

Такое решение принято, несмотря на проверки прокуратуры и ФАС, а также на публикацию расследования ФБК, который выяснил, что Росгвардия закупает продовольствие по завышенным ценам. После этого глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. В пресс-службе правительства и в Росгвардии РБК подтвердили, что распоряжение о сохранении поставщика подписано, а в Росгвардии сотрудничество с компанией «Дружба народов» назвали удовлетворительным.