В СИЗО «Бутырка» пройдет футбольный матч с участием Павла Мамаева
Об этом «Эху» рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, добавив, что Кокорин пока не собирается принимать участие в матче.
Максименко добавил, что в матче примут участие, как обвиняемые, так и сотрудники колонии.
Комментарии7
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viktorova 27 декабря 2018 | 16:11
А олимпиаду по экономике с улюкаевым они не хотят провести?
sparky 27 декабря 2018 | 16:11
Почем билеты болельщикам?
pusto1 27 декабря 2018 | 16:14
ждём жёсткого матча, сотрудникам желаю скорейшего выздоровления )))
a_buvgrobu 27 декабря 2018 | 16:21
А заявляется с таким апломбом, словно "Роналдо сыграет за урюпинский "Авангард"..
gregor 27 декабря 2018 | 16:29
В СИЗО «Бутырка» пройдет футбольный матч с участием Павла Мамаева
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А у меня сегодня кошка ,родила вчера котят .
sasass 27 декабря 2018 | 16:32
Разница у них большая , одному светит свобода , а другому нет...
babai007 27 декабря 2018 | 16:35
А когда чемпионат ДЗЮДА среди тюрем будет с участием ...........................