В СИЗО «Бутырка» пройдет футбольный матч с участием Павла Мамаева

Об этом «Эху» рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, добавив, что Кокорин пока не собирается принимать участие в матче.

Максименко добавил, что в матче примут участие, как обвиняемые, так и сотрудники колонии.