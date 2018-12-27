Российский спорт может оказаться в изоляции в следующем году, — предупреждает глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. ОН написал письмо Владимиру Путину. Ганус отмечает, что необходимо предоставить базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов Всемирному антидопинговому агентству. В противном случае РусАДА не будет восстановлена в своих правах в полном объеме Ганус просит президента защитить настоящее и будущее отечественного спорта.

Эксперты ВАДа получили доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы.