Российский спорт может оказаться в изоляции в следующем году
Российский спорт может оказаться в изоляции в следующем году, — предупреждает глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. ОН написал письмо Владимиру Путину. Ганус отмечает, что необходимо предоставить базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов Всемирному антидопинговому агентству. В противном случае РусАДА не будет восстановлена в своих правах в полном объеме Ганус просит президента защитить настоящее и будущее отечественного спорта.
Эксперты ВАДа получили доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы.
Комментарии18
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vova6_let 27 декабря 2018 | 16:18
Эксперты ВАДа получили доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, "однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы."-почему ? Они же для этого и приехали ? Почему у нас спортом управляют такие идиоты ?
hastings 27 декабря 2018 | 16:23
vova6_let: ни капли нашей мочи без боя не отдадим!
splin2 27 декабря 2018 | 16:29
vova6_let: "однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы."-почему ?//
Видимо . есть что скрывать. При выборе между позором и несознанкой получат и то и другое.
taglit 27 декабря 2018 | 16:34
splin2: Международный олимпийский комитет всё ещё продолжает ждать возврата 24 медалей, которые были отобраны у российских спортсменов, уличенных в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов.
Вернуть награды должны и чистые спортсмены, которые выступали в одной команде или экипаже с нарушителями.
splin2 27 декабря 2018 | 16:43
taglit: Пробы хранят, как яйцо Кощея. Видимо после проверки еще несколько медалей придется вернуть.
dataan 27 декабря 2018 | 17:00
Абсолютно пох. Все и так всё понимают, что происходит в мире, и не только со спортом, так что всё пох что там некоторые мировые чинуши под руководством пиндосов вытворяют. Уже все привыкли.
vgames1 27 декабря 2018 | 17:00
vova6_let: А чем у нас управляю не идиоты? Каков поп- таков приход,,,
prostotak123 27 декабря 2018 | 16:19
В пору задавать вопрос: а кому нужен этот российский спорт? Тут, понимаешь, с Трампом никак не встретятся, там, понимаешь, англичанка гадит, Меркель молчит, Украина прижимает.....Усе пропало...
tetriz 27 декабря 2018 | 16:21
Теперь остаётся только подождать, когда Трамп освободится от своего срока в США и избрать его президентом РФ.
Уж он-то сумеет построить глухую стену выстотой 50 метров вдоль все границы РФ морской и сухопутной.
Ну а лет через 50 наука вперёд шагнёт - тогда построим купол над всей страной, бронированный. Собственное Солнце искуственное повесим, - а зачем нам это барахло общественное, мы своё, отечественного производства сделаем, сколковские ребята ещё не то могут! ^^
bazilgu 27 декабря 2018 | 16:35
tetriz: Вот и Вы повторяете глупости телевизора про то, что Трамп начал строительство стены. Первый этап, получивший название «Операция „Удержание Рубежа“, начался 19 сентября 1993 года. И с тех пор стену строили и демократы (Клинтон, Обама), и республиканцы (Буш-мл., Трамп). Еще до Трампа построено более 1000 км. стены.
djuga 27 декабря 2018 | 16:22
предупреждает глава РУСАДА...
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Как интересно!
Господин Ганус, вы глава агентства или просто мимо проходили? У ого ключи от сейфов находятся?
Это обращение к Путину прямо указывает на то, что о никакой независимости ОКР, РУСАДА и спортивных федераций от российской власти и ФСБ не может быть и речи, и что виноваты во всем этом прежде всего министерство спорта во главе с Мутко. А курировалось, разумеется, президентом и "лицами в гражданском".
splin2 27 декабря 2018 | 16:33
djuga: У ого ключи от сейфов находятся? //
У Бастрыкина в СК РФ.
vgames1 27 декабря 2018 | 17:04
djuga: Так все и есть. А для вас это новость?
a_buvgrobu 27 декабря 2018 | 16:26
Ганус ?.. Ну-ну.. Одного Родченкова им мало..
pravdatut 27 декабря 2018 | 16:29
РФ в изоляции, следовательно и спорт в изоляции.
svoi216 27 декабря 2018 | 16:32
Если страна в изоляции то как может быть не в изоляции спорт?
compare 27 декабря 2018 | 16:35
видимо,будет через ящик заявлено,что весь Мир-это Россия,а больше никого нет...смыло по-ванге, испарилось,неважно: нет и все,кто не верит-"инагент"...и тогда,можно проводить "мыровые первенства",не взирая ни на что..допинг-та хоть ложками! этакая "гладиаторская республика"....
sasass 27 декабря 2018 | 16:36
Наша власть с ослиными повадками и твердолобая , как кувалда . ..)))