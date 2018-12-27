Z Архив новостей новости
5 18 6 2739
16:03, 27 декабря 2018

Российский спорт может оказаться в изоляции в следующем году

Российский спорт может оказаться в изоляции в следующем году, — предупреждает глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. ОН написал письмо Владимиру Путину. Ганус отмечает, что необходимо предоставить базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов Всемирному антидопинговому агентству. В противном случае РусАДА не будет восстановлена в своих правах в полном объеме Ганус просит президента защитить настоящее и будущее отечественного спорта.

Эксперты ВАДа получили доступ в  Московскую антидопинговую лабораторию, однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vova6_let 27 декабря 2018 | 16:18

Эксперты ВАДа получили доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, "однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы."-почему ? Они же для этого и приехали ? Почему у нас спортом управляют такие идиоты ?

hastings 27 декабря 2018 | 16:23

vova6_let: ни капли нашей мочи без боя не отдадим!

splin2 27 декабря 2018 | 16:29

vova6_let: "однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы."-почему ?//

Видимо . есть что скрывать. При выборе между позором и несознанкой получат и то и другое.

taglit 27 декабря 2018 | 16:34

splin2: Международный олимпийский комитет всё ещё продолжает ждать возврата 24 медалей, которые были отобраны у российских спортсменов, уличенных в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов.

Вернуть награды должны и чистые спортсмены, которые выступали в одной команде или экипаже с нарушителями.

splin2 27 декабря 2018 | 16:43

taglit: Пробы хранят, как яйцо Кощея. Видимо после проверки еще несколько медалей придется вернуть.

dataan 27 декабря 2018 | 17:00

Абсолютно пох. Все и так всё понимают, что происходит в мире, и не только со спортом, так что всё пох что там некоторые мировые чинуши под руководством пиндосов вытворяют. Уже все привыкли.

vgames1 27 декабря 2018 | 17:00

vova6_let: А чем у нас управляю не идиоты? Каков поп- таков приход,,,

prostotak123 27 декабря 2018 | 16:19

В пору задавать вопрос: а кому нужен этот российский спорт? Тут, понимаешь, с Трампом никак не встретятся, там, понимаешь, англичанка гадит, Меркель молчит, Украина прижимает.....Усе пропало...

tetriz 27 декабря 2018 | 16:21

Теперь остаётся только подождать, когда Трамп освободится от своего срока в США и избрать его президентом РФ.
Уж он-то сумеет построить глухую стену выстотой 50 метров вдоль все границы РФ морской и сухопутной.
Ну а лет через 50 наука вперёд шагнёт - тогда построим купол над всей страной, бронированный. Собственное Солнце искуственное повесим, - а зачем нам это барахло общественное, мы своё, отечественного производства сделаем, сколковские ребята ещё не то могут! ^^

bazilgu 27 декабря 2018 | 16:35

tetriz: Вот и Вы повторяете глупости телевизора про то, что Трамп начал строительство стены. Первый этап, получивший название «Операция „Удержание Рубежа“, начался 19 сентября 1993 года. И с тех пор стену строили и демократы (Клинтон, Обама), и республиканцы (Буш-мл., Трамп). Еще до Трампа построено более 1000 км. стены.

djuga 27 декабря 2018 | 16:22

предупреждает глава РУСАДА...
======================================================================

Как интересно!
Господин Ганус, вы глава агентства или просто мимо проходили? У ого ключи от сейфов находятся?
Это обращение к Путину прямо указывает на то, что о никакой независимости ОКР, РУСАДА и спортивных федераций от российской власти и ФСБ не может быть и речи, и что виноваты во всем этом прежде всего министерство спорта во главе с Мутко. А курировалось, разумеется, президентом и "лицами в гражданском".

splin2 27 декабря 2018 | 16:33

djuga: У ого ключи от сейфов находятся? //

У Бастрыкина в СК РФ.

vgames1 27 декабря 2018 | 17:04

djuga: Так все и есть. А для вас это новость?

a_buvgrobu 27 декабря 2018 | 16:26

Ганус ?.. Ну-ну.. Одного Родченкова им мало..

pravdatut 27 декабря 2018 | 16:29

РФ в изоляции, следовательно и спорт в изоляции.

svoi216 27 декабря 2018 | 16:32

Если страна в изоляции то как может быть не в изоляции спорт?

compare 27 декабря 2018 | 16:35

видимо,будет через ящик заявлено,что весь Мир-это Россия,а больше никого нет...смыло по-ванге, испарилось,неважно: нет и все,кто не верит-"инагент"...и тогда,можно проводить "мыровые первенства",не взирая ни на что..допинг-та хоть ложками! этакая "гладиаторская республика"....

sasass 27 декабря 2018 | 16:36

Наша власть с ослиными повадками и твердолобая , как кувалда . ..)))

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 570 6 36387 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 236 6 20301 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 115 6 10164 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 84 6 7623 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

+ Путин о ЧВК «Вагнер»: Всё должно быть в рамках закона Путин о ЧВК «Вагнер»: Всё должно быть в рамках закона «Если группа «Вагнер» что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. Если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты…»

5 66 6 16966 20.12
8читать ;смотреть
Kпутин, журналисты, сми, расследования, видео, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 346 6 36740 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 110 6 12009 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 86 6 9424 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 99 6 11050 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 171 6 19459 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 221 6 26322 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 103 6 12404 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 202 6 25452 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

Антон Красовский журналист

Цивилизованный мир дышит несвободой Пытка и донос. Донос и пытка. Диктатура добра и красоты, насильственное разукрашивание действительности – только это может спасти Россию и превратить ее в прекрасную европейскую страну…

5 43 6 5431 12:38
Kобщество, мнения
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 50 6 6476 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 127 6 16553 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Без работы в ближайшие три месяца могут остаться почти 230 тысяч россиян Это следует из аналитической справки Министерства труда…

5 23 6 60646
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 204 6 134444 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 56 6 30436 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 354 6 470931 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 125 6 178143 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7512475
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3828567

Сегодня в эфире