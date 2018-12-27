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16:03, 27 декабря 2018

Дональд Трамп обосновал вывод американских войск из Сирии нежеланием «быть мировым жандармом»

Глава Белого дома впервые посетил Ирак, где остается база вооруженных сил США.

Несправедливо, когда вся ноша лежит на Соединенных Штатах – возмущался Дональд Трамп, выступая на американской военно-воздушной базе в Ираке. Слова президента приводит телеканал NBC. «Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышали. Честное слово, нелепо» — добавил он — «США больше не могут оставаться мировым жандармом».

Визит Трампа в Ирак – первое его посещение зоны боевых действий в качестве президента. На базе неподалеку от Багдада находятся около пяти тысяч военнослужащих, которые помогают иракскому правительству в борьбе с террористическими организациями. Отсюда, по словам Трампа, которые передает BBC, США и смогут при необходимости наносить удары по территории Сирии. Вывод войск из этой страны президент анонсировал 19 декабря. Он объяснил это тем, что единственная цель, которую ставил перед собой Вашингтон – победа над ИГИЛ* (группировка запрещена на территории России) – была достигнута.

Решение Трампа по Сирии стало причиной отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Комментарии

9

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edyunia 27 декабря 2018 | 16:11

Такой маленький пацак – такой меркантильный кю! .... Небо, небо не видело такого позорного пацака, как ты, Трамп.

johio 27 декабря 2018 | 16:53

edyunia: Ему Путин приказал. Когда захочет - прикажет и Трамп опять введет. Наш Владимир Владимирович поэтому Самый Сильный.

agamasat 27 декабря 2018 | 16:14

Оттого и разгуливается по миру всякое хулиганье. Тупое решение.

prostotak123 27 декабря 2018 | 16:16

Хотя Трамп без сомнения и конченный идиот, но решение о выводе американских войск из Сирии конечно же было согласовано и в НАТО и с Израилем и с курдами. Теперь оппозиции в Сирии и курдам развязаны руки. Догадайтесь, кого выбьют из Сирии?

agamasat 27 декабря 2018 | 16:23

prostotak123: хм.. Интересная мысль. Разве только этот кто-то там не укрепится.

halifax 27 декабря 2018 | 16:27

agamasat: В Афгане 10 лет укреплялись.

sasass 27 декабря 2018 | 16:43

prostotak123: Трамп хочет показать , что Россия в Сирии ничто без Трампа....

pulalala 27 декабря 2018 | 16:26

Трамп на Рождество поддержал своих вояк в Ираке. Молодец!
А Вовочка $$ыт сунуться к своим в Сирию?
Или просто пофиг?
Пусть дохнут вместе с вагнером?

sasass 27 декабря 2018 | 16:40

Туго придется России в Сирии со своим допотопным вооружением ....

(комментарий скрыт)

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