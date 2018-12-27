Дональд Трамп обосновал вывод американских войск из Сирии нежеланием «быть мировым жандармом»

Глава Белого дома впервые посетил Ирак, где остается база вооруженных сил США.

Несправедливо, когда вся ноша лежит на Соединенных Штатах – возмущался Дональд Трамп, выступая на американской военно-воздушной базе в Ираке. Слова президента приводит телеканал NBC. «Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышали. Честное слово, нелепо» — добавил он — «США больше не могут оставаться мировым жандармом».

Визит Трампа в Ирак – первое его посещение зоны боевых действий в качестве президента. На базе неподалеку от Багдада находятся около пяти тысяч военнослужащих, которые помогают иракскому правительству в борьбе с террористическими организациями. Отсюда, по словам Трампа, которые передает BBC, США и смогут при необходимости наносить удары по территории Сирии. Вывод войск из этой страны президент анонсировал 19 декабря. Он объяснил это тем, что единственная цель, которую ставил перед собой Вашингтон – победа над ИГИЛ* (группировка запрещена на территории России) – была достигнута.

Решение Трампа по Сирии стало причиной отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.