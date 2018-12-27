Нюта Федермессер, на заседании госсовета предложила чиновникам стать волонтерами в хосписах
Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер, на заседании госсовета предложила чиновникам стать волонтерами в хосписах. Нюта Федермессер утверждает, что в тех медицинских учреждениях, куда приходят волонтеры, пациентам оказывают больше внимания и в результате порядка становится больше.
Комментарии8
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pusto1 27 декабря 2018 | 16:10
крыша едет, дом стоит, пока
bazilgu 27 декабря 2018 | 16:22
Да у путинского чинушки чирей на заднице не вскочит без соизволения начальника. Прикажут- кинутся записываться в волонтеры, распихивая друг друга локтями, с криками "как давно мы об этом мечтали!". Работать, конечно, не будут, но отрапортуют о достигнутых процентах.
persev Виктор Перцев 27 декабря 2018 | 16:29
Хорошее предложение. Жаль только невыполнимое.
dorin1987 27 декабря 2018 | 16:32
persev: /Хорошее предложение/ - А еще лучше предложить справиться со всем плохим. Ради всего хорошего.
persev Виктор Перцев 27 декабря 2018 | 16:50
dorin1987: Уважаемый Евгений!
В 70 е годы прошлого столетия каждый сотрудник милиции в личное время должен был отработать на территории Москвы по охране общественного порядка 70 часов. И все ходили.
Правда по сути палочная система не работала, как сейчас.
В настоящее время могут пересажать половину граждан проживающих в Москве.
Как пример: мажор на автомобиле сбил человека, а всем водителям превышение скорости на 20 км хотят снизить, скромно умалчивая сколько в городе установлено знаков ограничения скорости в 40 км в час.
С чиновниками в России беда. За что не берутся, а получается кормушка.
dorin1987 27 декабря 2018 | 16:56
persev: И к чему Вы это все накатали?
/С чиновниками в России беда./ - Да? И все? Поменять чиновников - и все поменяется? За 20 лет не менялись?
zebumniza 27 декабря 2018 | 16:35
Ай, нюта, ай умница. Давайте все станем волонтёрами и будем БЕЗВОЗМЕЗДНО делать всё и всегда, Вот власть заулыбается во всю свою сытую ... лицо.
Сразу вспоминаются чудесные слова Евстигнеева в "Берегись автомобиля" : "Народные театры вытеснят, НАКОНЕЦ-ТО, театры профессиональные. И Ермолова лучше играла бы вечером, если бы утром работала у шлифовального станка!"
Просто чудесно! Волонтёр - новое и обязательное дело каждого россиянина!
sasass 27 декабря 2018 | 16:46
Чиновники бесплатно ничего делать не умеют и пилят тоже платно...