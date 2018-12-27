Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер, на заседании госсовета предложила чиновникам стать волонтерами в хосписах. Нюта Федермессер утверждает, что в тех медицинских учреждениях, куда приходят волонтеры, пациентам оказывают больше внимания и в результате порядка становится больше.