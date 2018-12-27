Конфликт, связанный с допуском экспертов ВАДа к допинг-пробам Московской лаборатории, будет урегулирована в январе
Конфликтная ситуация, связанная с допуском экспертов ВАДа к допинг-пробам Московской лаборатории, будет урегулирована к середине января. Это утверждает вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, идет рабочий процесс.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что его эксперты получили доступ к пробам, но невозможность их изъятия. Это может помешать восстановлению в правах российского антидопингового агентства.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 27 декабря 2018 | 15:50
Опять гопники рашкинские обделались!!!
grs_alx_112018 27 декабря 2018 | 15:54
Вот опять все перевернули, опять просто врут рашкованы ;))