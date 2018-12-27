Центральный банк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских Форекс-дилеров
Центральный банк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских Форекс-дилеров – это Форекс-Клуб, Фикстрейд, Траст-Форекс, Альпари-Форекс и Телетрейд-Групп. В качестве причины называются неоднократные нарушения законодательства.
Компании обязаны прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В самих компаниях уже заявили, что решение об отзыве лицензии стало для них неожиданным.
Комментарии7
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allasc 27 декабря 2018 | 15:42
надо вернуть советскую статью за валютные операции... от 10 лет строгача!!!!!! и и к черту сантименты :)))))) скучаете по СССР россияне????? ну тогда выкладывайте ваши зеленые :))))))))
redactor 27 декабря 2018 | 15:58
allasc: вы всё попутали..отзыв лицензии это всего лишь один из инструментов рыночной конкуренции. А вы как думали?))
chapter_2 27 декабря 2018 | 15:45
Кремль продолжает кошмарить частный бизнес.
allasc 27 декабря 2018 | 15:47
chapter_2: свобода хождения валют..... это уже гражданские права
ffonarshik 27 декабря 2018 | 15:55
Неужели?Дошли руки до честных жуликов?
quwerop 27 декабря 2018 | 16:23
Твари!!! Следующий шаг - отключить интернет. У этой сраны нет будущего.
lion64__4 27 декабря 2018 | 16:30
Развелось всяких там форекс-дилеров, тампакс-маклеров, сникерс-брокеров, педик-рипал-дистрибьютеров и прочей наркоманской шушеры.