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15:32, 27 декабря 2018

Строители метро в Санкт-Петербурге начали получать долги по зарплате за осень

Строители метро в Санкт-Петербурге начали получать долги по зарплате за осень. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на самих рабочих. Сегодня вечером строители должны встретится с  властями города и  представителями Метростроя.

Акция протеста началась накануне, в  шахте на строящейся станции собралось около 30 человек. Они объявили голодовку. Пришедшая позднее смена также поддержала акцию протеста.

Комментарии

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sergey_volkov 27 декабря 2018 | 15:45

Да просверлите всего еще одну дырку в земле для зарплаты метростроевцам. Жадины.

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