Строители метро в Санкт-Петербурге начали получать долги по зарплате за осень. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на самих рабочих. Сегодня вечером строители должны встретится с властями города и представителями Метростроя.

Акция протеста началась накануне, в шахте на строящейся станции собралось около 30 человек. Они объявили голодовку. Пришедшая позднее смена также поддержала акцию протеста.