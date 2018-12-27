Строители метро в Санкт-Петербурге начали получать долги по зарплате за осень
Строители метро в Санкт-Петербурге начали получать долги по зарплате за осень. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на самих рабочих. Сегодня вечером строители должны встретится с властями города и представителями Метростроя.
Акция протеста началась накануне, в шахте на строящейся станции собралось около 30 человек. Они объявили голодовку. Пришедшая позднее смена также поддержала акцию протеста.
Комментарии1
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sergey_volkov 27 декабря 2018 | 15:45
Да просверлите всего еще одну дырку в земле для зарплаты метростроевцам. Жадины.