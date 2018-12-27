Фактические долги по зарплате в России значительно превышают данные Росстата

Так утверждают в Генпрокуратуре.

Во всех регионах выявлены организции-респонденты, которые уклонялись от подачи соответствующих сведений, а также работодатели, которые не подпадают под государственное статистическое наблюдение. По данным Росстата, задолженность по зарплате на 1 декабря составляет чуть более 3 миллиардов рублей.