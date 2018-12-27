Фактические долги по зарплате в России значительно превышают данные Росстата
Так утверждают в Генпрокуратуре.
Во всех регионах выявлены организции-респонденты, которые уклонялись от подачи соответствующих сведений, а также работодатели, которые не подпадают под государственное статистическое наблюдение. По данным Росстата, задолженность по зарплате на 1 декабря составляет чуть более 3 миллиардов рублей.
Комментарии8
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ura_123 27 декабря 2018 | 15:38
Вот и у меня такое чувство что этот росстат что то не договаривает))))
kottigr1 27 декабря 2018 | 16:11
ura_123: После переподчинения Росстата их цифры уже можно и не смотреть. Подгоняют под требуемое.
democ 27 декабря 2018 | 15:46
Сотрудники Росстата уж точно получают зарплату вовремя.
oneoretwo 27 декабря 2018 | 15:50
...за предоставление недостоверной информации - в тюрьму ?...
vova6_let 27 декабря 2018 | 15:53
"По данным Росстата, задолженность по зарплате на 1 декабря составляет чуть более 3 миллиардов рублей." Три миллиарда разделить на 70 миллионов =40 тыс р ? Сомневаюсь.!
cedegrinn 27 декабря 2018 | 16:10
vova6_let: Делить надо на 140мл.
vova6_let 27 декабря 2018 | 16:21
cedegrinn: В России 140 млн работающих ?
sprav77 27 декабря 2018 | 15:54
Росстат - это тоже приписки и фейки?