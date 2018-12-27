Российские власти планируют вовлечь в волонтерство в ближайшие годы каждого пятого россиянина
Вице-премьер Татьяна Голикова предположила на заседании Госсовета, что этим к 2024 году будут заниматься 30 миллионов человек. В частности, власти планируют поддержать добровольческие центры финансово, будут проведены конкурсы по вовлечению школьников волонтерскую деятельность.
Барьеры для работы волонтеров необходимо убрать. К этому призвал президент Владимир Путин. Президент сообщил, что правительство разработало концепцию поддержки волонтерства до 2025 года.
Комментарии51
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max_otto 27 декабря 2018 | 16:07
а если не будут вовлекаться - отключим газ
cedegrinn 27 декабря 2018 | 16:08
Вспомнились субботники и "добровольная" народная дружина.
Все по спускаемой сверху разнарядке.
foolsdie 27 декабря 2018 | 16:11
Где будет в 24-м году Голикова, да и все мы.
max_otto 27 декабря 2018 | 16:12
foolsdie: так ведь она сказала: волонтировать-с
malanoff 27 декабря 2018 | 16:15
Хорошее было дело . Цуки загубят. Ты волонтерствуешь за бесплатно , а перед глазами сенатор стоит с 32 часами , каждые по 30 миллионов рублей.
vla7815 27 декабря 2018 | 16:16
Т.е. оккупанты к 2024 году планируют завершить построение рабовладельческого государства. Или Росслага. Уже сейчас 25 млн нищих, которых вова поставил с колен раком - это уже 25 млн волонтеров. Так что планы более чем реальные.
cromwel 27 декабря 2018 | 16:18
власти нужны молчаливые рабы, волонтеры и стукачи. Таков оскал режима.
agamasat 27 декабря 2018 | 16:26
А на привлечение и организацию волонтеров сколько будет тратиться бюджетных средств, оседающие в карманы чиновников?
curious69_ 27 декабря 2018 | 16:27
Идиоты из кремля на марше... Даёшь новую "картошку " и "заготовку сена" ,когда в хозяйстве бардак и некому работать и одни талантливые менеджеры
peresvet73 27 декабря 2018 | 16:29
Вместо 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест, обещанных Путиным в 2012 году - к 2019 году планы поменялись на 30 млн. рабов-волонтёров, работающих за пайку и идею.
evgpekar 27 декабря 2018 | 16:30
какие креативные люди... Вот надо так сделать чтобы и на волонтерстве распилить.... А тут еще нарисуются волонтеры по вовлечению в волонтерство .... Картина маслом....
tina56 27 декабря 2018 | 16:30
Волонтёрство - это позыв души. Если называются цифры будущих отрядов волонтёров, это как обязаловка для студентов копать картошку.
Бедность в стране зашкаливает!, нужно в разы увеличивать МРОТ, чтобы росло благосостояние народа - вот первостепенная задача государства!!!
Идиоты, профнепригодные, жулики и воры правят Россией, начинаяя с путина.
curious69_ 27 декабря 2018 | 16:33
Вы будете смеяться но волонтёрам положено питание ,стоимость которого сопоставима с заработком одного рабочего дня в провинции и то ,если удастся найти работу. А СПИСЫВАЮТ на волонтёров суммы вполне достаточные , чтобы чиновникам был " подогрев".
elenaj1959 27 декабря 2018 | 16:35
Как извратить и загубить хорошее дело.
compare 27 декабря 2018 | 16:37
это каким манером? сократят зарплаты бюджетникам до такого минимума,что работа будет "волонтерством"?
dwoq 27 декабря 2018 | 16:45
Если кто-то вам что-то обещает что случится через 6 лет, смело посылайте такого на 3 советских буквы. И не ошибетесь. Ибо перед вам наглый лжец. Если политик обещает то такого мудака надо тут же отправлять туда же.
tverboul 27 декабря 2018 | 17:01
О, уже план по волонтерам сверху спускают? Никто там не в курсе словарного значения слова "волонтер"?
Пароль! - "План по валу". Отзыв - "Вал по плану". - Проходи.
volbure 27 декабря 2018 | 17:02
Каждый второй из работающих. Впереди ожидается такая нужда в волонтерах ?