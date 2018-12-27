Российские власти планируют вовлечь в волонтерство в ближайшие годы каждого пятого россиянина

Вице-премьер Татьяна Голикова предположила на заседании Госсовета, что этим к 2024 году будут заниматься 30 миллионов человек. В частности, власти планируют поддержать добровольческие центры финансово, будут проведены конкурсы по вовлечению школьников волонтерскую деятельность.

Барьеры для работы волонтеров необходимо убрать. К этому призвал президент Владимир Путин. Президент сообщил, что правительство разработало концепцию поддержки волонтерства до 2025 года.