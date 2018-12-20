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Эксклюзив Эха 15:00, 27 декабря 2018

В Италии, на 79-м году жизни, скончался известный журналист-международник, писатель и переводчик Алексей Букалов

Он руководил представительством ТАСС в Риме и Ватикане с  1991 года.

Алексей Букалов активно сотрудничал и  с  Эхо Москвы, в  эфире Эха он рассказывал, как занимался исследованием творчества Пушкина.

Алексей Букалов написал несколько книг, посвященных Пушкину,  — «Пушкинская Италия», «Пушкинская Африка», «Берег дальний», а также автор книги «С понтификами по белу свету»  — в ней он  рассказывает об общении с тремя главами Римской Католической церкви.

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