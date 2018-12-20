В Италии, на 79-м году жизни, скончался известный журналист-международник, писатель и переводчик Алексей Букалов

Он руководил представительством ТАСС в Риме и Ватикане с 1991 года.

Алексей Букалов активно сотрудничал и с Эхо Москвы, в эфире Эха он рассказывал, как занимался исследованием творчества Пушкина.

Алексей Букалов написал несколько книг, посвященных Пушкину, — «Пушкинская Италия», «Пушкинская Африка», «Берег дальний», а также автор книги «С понтификами по белу свету» — в ней он рассказывает об общении с тремя главами Римской Католической церкви.