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15:00, 27 декабря 2018

Голикова: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году

Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. Так считает вице-премьер Татьяна Голикова. По  ее словам, речь идет о  30 миллионах гражданах России. На развитие волонтерства из федерального бюджета планируют выделить более 27 миллиардов рублей.

Сегодня Владимир Путин поурчил снять устаревшие ограничения на работу волонтеров, в частности, в  социальных учреждениях.

Комментарии

19

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avp235 27 декабря 2018 | 15:08

Волонтерами они станут, потеряв работу в 2019-м.

viktorova 27 декабря 2018 | 15:19

Это ли не барщина?

djuga 27 декабря 2018 | 15:20

avp235: Волонтерами они станут, потеряв работу в 2019-м.
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Этот прогноз гораздо реалистичней.
Я не думаю, что сейчас настоящих (не липовых) волонтеров более 300 тысяч. За пять лет увеличить их число в сто раз? Впрочем, Росстат нарисует. Он по этому делу мастак.
ФФФ - фальшь, фиглярство и фикции - это одна из главных триад российских скреп в 21 веке.

djuga 27 декабря 2018 | 15:24

Подумалось вдруг: может быть, Голикова имеет в виду, что люди потеряют работу и будут выполнять некий круг обязанностей без оплаты, а только за похлёбку, проезд и проживание в общаге или палатке по месту волонтерства? Тогда это вполне достижимо.

gordy 27 декабря 2018 | 15:29

"Голикова: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году"


То есть, обяжут работать даром?

astet 27 декабря 2018 | 15:32

gordy: без малого 30 миллионов россиян
будут работать бесплатно?
30 миллионов рабов???

avp235 27 декабря 2018 | 15:30

djuga:
В 20-30-е годы таких волонтеров называли "трудармейцами".

platonnekafrin 27 декабря 2018 | 15:09

— Нелегко служить у Сатаны, — сказал Джефф Питерс. — Когда все отдыхают, тут-то он как раз и навалит на тебя кучу работы. Как говорил не то старик доктор Уоттс, не то святой Павел, а может, еще какой-то диагност — «Для праздных рук всегда найдет он дело».

archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 15:13

platonnekafrin:
" Голикова: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. На "развитии волонтерства" планируют РАСПИЛИТЬ более 27 миллиардов рублей из бюджета.

vitaly_ml23 27 декабря 2018 | 15:09


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









rvs_68 27 декабря 2018 | 15:10

Голикова: "Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году"

Так ведь уже каждый поступающий в ВУЗ имеет при себе бумажку-подтверждение участия в каком-либо "волонтерстве", дающем право на прибавку 10 баллов к баллам ЕГЭ....

А если пиво продавать только волонтерам, то волонтером будет каждый...

;-)

hangman19 27 декабря 2018 | 15:13

Сама работай бесплатно, мадам арбидол

tvitov66 27 декабря 2018 | 15:26

hangman19: почему бесплатно? Еще и десятину приплатишь!

sergey1971 27 декабря 2018 | 15:16

Волонтерство конечно вещь хорошая. Смущает только выделение на это денег в сумме 27 миллиардов. Ведь по идее волонтер это доброволец независящий от государства, а тут государство выделяет на это деньги. Это уже получается какое-то специфическое волонтерство.

poluputing 27 декабря 2018 | 15:23

sergey1971: вот именно. В Украине мы с 2014 волонтёрствовали на свои и собранные средства в нерабочее время, помогая добробатам, армии и переселенцам, потому что у государства не хватало возможностей и средств. На Рассее нет средств и возможностей? А говорите , что с колен встали.

vova6_let 27 декабря 2018 | 15:16

27 миллиардов разделить на 30 миллионов= 1 тыс р-да за такие деньги на путина только пенсионеры будут подрабатывать.

(комментарий скрыт)

oneoretwo 27 декабря 2018 | 15:22

Голикова: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство...
-----------------------------------
...бесплатно работающий - социально опасен...
(дура и не лечится...)

ura_123 27 декабря 2018 | 15:31

Это те каждый ”каждый пятый” который уже в следующем году потеряет работу?
Кстати,а это волонтёрствование случаем не те 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест так широко анонсированных нацлидеров ещё в мае 2012 года?

rogerrabbit 27 декабря 2018 | 15:32

про 2024 год можно обещать, что угодно
вообще, что угодно
хоть коммунизм

в 2024 году никто не вспомнит и не спросит

главный по космосу это уже давно понял, поэтому легко и непринужденно обещает и базы на Луне , и покорение Марса, и...

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