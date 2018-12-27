Минтруд опровергает сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцы. Все подобные публикации не соответствуют действительности, — сказали сегодня в пресс-службе ведомства.

В Минтруда ситуацию на рынке оценивают как стабильную, резкого роста безработицы не ожидается.

Ранее в прессе появились сообщения, что около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев.