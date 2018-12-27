Минтруд опровергает сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцы
Минтруд опровергает сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцы. Все подобные публикации не соответствуют действительности, — сказали сегодня в пресс-службе ведомства.
В Минтруда ситуацию на рынке оценивают как стабильную, резкого роста безработицы не ожидается.
Ранее в прессе появились сообщения, что около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев.
Комментарии7
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vitaly_ml23 27 декабря 2018 | 15:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
poluputing 27 декабря 2018 | 15:15
ну, работники красного и белого точно лишаться. И работникам прилавка приготовиться, раз покупательная способность после Рождества упадёт
rvs_68 27 декабря 2018 | 15:22
poluputing: "...работникам прилавка приготовиться, раз покупательная способность после Рождества упадёт"
Грош цена опровержениям Минтруда..
Сейчас не принято ставить Службу занятости в известность о массовых сокращениях в ритейле: снизят премиальную часть, систематически недоначислят зарплату "за нарушения", донавесят обязанностей за те же деньги - индивид сам уйдет "по собственному". А затем и должность "оптимизируют"...
;-!
a_buvgrobu 27 декабря 2018 | 15:18
Произошло чудо, 230 тысяч человек не уволят, нас неправильно поняли потому что мы не то хотели сказать, потому что если увольняют то это не значит что все будут уволены, некоторые могут быть перед этим реструктурированы, реорганизованы, а вдруг, если появятся новые сделки даже приняты обратно, поэтому процент безработных 4 не поменяется так как 20 миллионов самозанятых не есть безработные потому как не получают пособия, диалектика понимаешь..
unprejudiced 27 декабря 2018 | 15:21
Что, мельников и прочие либриоиды снова начали фейками народ баламутить? Может всех оппозиционеров пересажать за их, по сути террористическую деятельность против страны, своих сограждан?
poluputing 27 декабря 2018 | 15:29
unprejudiced: вам же, долбодятлу объяснили, что в ритейле будут скрытые сокращения обязательно. Нет продаж- нет продавца, неужели трудно понять. Но вам, конечно, трудно, хромосома мешает
polsan 27 декабря 2018 | 15:29
unprejudiced: Тебя и всю шоблу путриков надо посадить первыми!!