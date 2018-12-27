Znak.com: СКР по некоторым данным возбудил уголовное дело по налоговым преступлениям компании «Красное и Белое»
Следственный комитет по некоторым данным возбудил уголовное дело по налоговым преступлениям компании «Красное и Белое». По крайней мере, об этом сообщает издание Znak.com, ссылаясь на информированный источник.
По его данным, визит сотрудников правоохранительных органов в офисы и на склады компании по всей стране связан как раз с этим. Работу проводят сотрудники ФСБ в совместно с коллегами из МВД, СК и федеральной налоговой службы. Официальных комментариев пока не последовало.
Сама компания «Красное и Белое» заявила, что обыски на складах и в офисе в Москве завершены.
Обыски в компании «Красное и Белое» являются формой давления с целью остановить её рост. Такое мнение «Эху» высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По словам Дробиза, основа политики «Красное и Белое» это демпинговые цены, что позволяет им выигрывать в конкурентной борьбе.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
trans 27 декабря 2018 | 15:09
Кто-то решил отжать эту компанию. Скоро узнаем кто станет новым владельцем.
rsilk 27 декабря 2018 | 15:12
trans: Менты хотят красивый корпоратив .
vitaly_ml23 27 декабря 2018 | 15:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
avp235 27 декабря 2018 | 15:10
Отжимают.
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 15:13
" Играть в пенсильванские прятки? Ах, да, это способ добычи денег, принятый у пенсильванцев. Они поджигают пятки старухам, чтобы заставить их признаться, где они прячут свои капиталы."