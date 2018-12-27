Znak.com: СКР по некоторым данным возбудил уголовное дело по налоговым преступлениям компании «Красное и Белое»

Следственный комитет по некоторым данным возбудил уголовное дело по налоговым преступлениям компании «Красное и Белое». По крайней мере, об этом сообщает издание Znak.com, ссылаясь на информированный источник.

По его данным, визит сотрудников правоохранительных органов в офисы и на склады компании по всей стране связан как раз с этим. Работу проводят сотрудники ФСБ в совместно с коллегами из МВД, СК и федеральной налоговой службы. Официальных комментариев пока не последовало.

Сама компания «Красное и Белое» заявила, что обыски на складах и в офисе в Москве завершены.

Обыски в компании «Красное и Белое» являются формой давления с целью остановить её рост. Такое мнение «Эху» высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам Дробиза, основа политики «Красное и Белое» это демпинговые цены, что позволяет им выигрывать в конкурентной борьбе.