Центробанк аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров России

Регулятор объяснил эти меры нарушениями и неисполнением предписаний ЦБ.

Всего дилеров было девять, теперь разрешительные документы отозваны более чем у половины — «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Форекс Клуб», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Основанием для этого послужили неоднократные в течение года нарушения требований законодательства о ценных бумагах. Игрокам предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам в срок до 27 января. Причиной столь жестких мер стало нарушение порядка расчета остатка собственных средств, раскрытие недостоверной информации на сайте и нарушения сроков представления отчетности в Банк России. Форекс — это рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам, своего рода сетевая структура, в которой одна денежная единица покупается за другую. Центральные банки различных стран совершают на этом рынке валютные вливания с целью стабилизации курсов своих национальных денежных единиц. Среди множества особенностей торговой площадки одной из наиболее важных является отсутствие точной географической привязки к какой-либо локальной биржевой площадке. то есть операции при наличии лицензии можно вести из любой точки планеты через интернет.

После аннулирования лицензий у пяти компаний, на данном этапе на рынке остаются Финам, ВТБ, ПСБ-форекс и Альфа-Форекс.