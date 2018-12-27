Центробанк аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров России
Регулятор объяснил эти меры нарушениями и неисполнением предписаний ЦБ.
Всего дилеров было девять, теперь разрешительные документы отозваны более чем у половины — «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Форекс Клуб», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Основанием для этого послужили неоднократные в течение года нарушения требований законодательства о ценных бумагах. Игрокам предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам в срок до 27 января. Причиной столь жестких мер стало нарушение порядка расчета остатка собственных средств, раскрытие недостоверной информации на сайте и нарушения сроков представления отчетности в Банк России. Форекс — это рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам, своего рода сетевая структура, в которой одна денежная единица покупается за другую. Центральные банки различных стран совершают на этом рынке валютные вливания с целью стабилизации курсов своих национальных денежных единиц. Среди множества особенностей торговой площадки одной из наиболее важных является отсутствие точной географической привязки к какой-либо локальной биржевой площадке. то есть операции при наличии лицензии можно вести из любой точки планеты через интернет.
После аннулирования лицензий у пяти компаний, на данном этапе на рынке остаются Финам, ВТБ, ПСБ-форекс и Альфа-Форекс.
Комментарии3
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vitaly_ml23 27 декабря 2018 | 15:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
rvs_68 27 декабря 2018 | 15:16
Круто!
Даешь оставить одного, проверенного, государственного дилера - ВТБ...
Знатоки, а где на сайте ЦБ посмотреть ПУБЛИЧНУЮ информацию о том, что "регулятор" фиксировал за данным участником рынка "неоднократные нарушения Закона в течении года"?
;-)
tvitov66 27 декабря 2018 | 15:22
rvs_68: давно пора убрать табло с падающими ценниками супердержавных компаний. Цены должны назначать особоуважаемые деПУТАНы двора его величества - апмиратора ВсеяРуся