Трамп: Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом
Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом. Об этом заявил Дональд Трамп во время необъявленного визита в Ирак. Его слова приводит телеканал NВС — «мы рассредоточены по всему миру, находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Это нелепо», — сказал Трамп.
Глава Белого дома побывал на военно-воздушной базе США неподалеку от Багдада. Там он в течение 20 минут разговаривал с военнослужащими.
Комментарии15
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valeromm 27 декабря 2018 | 14:37
Наконец-то дошло! Паление США продолжится.
hastings 27 декабря 2018 | 14:51
valeromm: Плохая новость для Киева.
skuller 27 декабря 2018 | 14:38
Давно пора. Насколько сразу станет меньше конфликтов, если пиндосы перестанут совать свой нос в чужие дела...
kotvinder2 27 декабря 2018 | 14:39
skuller: А ещё многие тут орали что Трамп дурак. А вот совсем и нет, как видите.
poluputing 27 декабря 2018 | 14:43
kotvinder2: skuller: valeromm: вы и так нищеброды, а теперь тщась попасть в мировую жандармерию, обнищаете окончательно. Вы не пиндосы, пупок надорвёте
skuller 27 декабря 2018 | 14:45
poluputing: Нам не нужна жандармерия, достаточно, что мы шароварникам по губам водим...
rom8883 27 декабря 2018 | 14:49
skuller: Чем? Миллиардами на Крым и трупами на Донбас?
trans 27 декабря 2018 | 14:50
skuller: это США вам водит. Вы только успеваете сглатывать)))
valeromm 27 декабря 2018 | 14:59
poluputing:
Ага, мы - нищеброды, а вы все сплошь Рокфеллеры.
trans 27 декабря 2018 | 14:47
Правильно, Трамп. Главное не забывай санкции против старика Кабаева и его шоблы подписывать.
condor00 27 декабря 2018 | 15:01
Сильное заявление! И очень правильно! И хотя это было очевидно ещё при Обаме, мужество нашёл сказать только Трамп...
condor00 27 декабря 2018 | 15:06
И ещё.... Это не умаляет нисколько того факта, что все взятые на себя обязательства необходимо выполнять!
perestarok 27 декабря 2018 | 15:15
condor00: "Сильное заявление! И очень правильно! И хотя это было очевидно ещё при Обаме"
Особенно, когда Ливию бомбили.
al192 27 декабря 2018 | 15:09
Плохо, свято место пусто не бывает. Тут же придут ребята из "многополярного" мира и по просьбам трудящихся начнут освобождать "угнетенных" и строить новые КНДРы, Эти своего не упустят.
perestarok 27 декабря 2018 | 15:13
"Трамп: Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом"
Они уже давно мировой террорист.