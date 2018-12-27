"Трамп: Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом"

Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом. Об этом заявил Дональд Трамп во время необъявленного визита в Ирак. Его слова приводит телеканал NВС — «мы рассредоточены по всему миру, находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Это нелепо», — сказал Трамп.

Глава Белого дома побывал на военно-воздушной базе США неподалеку от Багдада. Там он в течение 20 минут разговаривал с военнослужащими.