Скульптор Зураб Церетели предложит Министерству обороны разместить 18 статуй российских правителей в парке Патриот
Скульптор Зураб Церетели предложит Министерству обороны разместить 18 статуй российских правителей в парке Патриот. Сегодня в интервью ТАСС он признал, что задумал этот проект очень давно — парк Патриот открылся в Подмосковье в 2015 году.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 14:39
Лучше разместить 18 гигантских статуй нацдилера в различной форме - в пилотке, в лётном шлеме, в бескозырке и т.п.
А также с голым торсом на коне.
pattrick1 27 декабря 2018 | 14:50
Скульптор Зураб Церетели предложит Министерству обороны разместить 18 статуй российских правителей в парке Патриот...
Мало им поставлено памятников? Лучше увековечьте имена простых русских героев, которые погибли в Чечне, Грузии, Украине, Сирии...
bazilgu 27 декабря 2018 | 14:58
pattrick1: В Украине? Разве там кто- нибудь погиб из "русских героев"?! Путин же сказал, что ихтамнет.
dorin1987 27 декабря 2018 | 14:58
_: /Лучше увековечьте имена простых русских героев/ - Это тех самый наемников, которые по законам РФ должны сидеть? Т.е. Вы предлагаете увековечивать физии преступников и подонков?)
hastings 27 декабря 2018 | 14:53
mikhail_spb_: было бы здорово: парк с армией скульптур нашего Национального лидера! Тонны бронзовеющего величия нашей страны.
efilika 27 декабря 2018 | 14:58
mikhail_spb_: да неважно кого разместить, главное зураб хочет денег и надо что-то предложить. Этот вариант не пройдет - предложит другой.
x_signal 27 декабря 2018 | 14:43
"предложил разместить 18 100-метровых статуй российских правителей"
a_111111 27 декабря 2018 | 14:45
А что их было только 18?
cimirse37 27 декабря 2018 | 14:46
На копиях неплохо заработает
polsan 27 декабря 2018 | 14:51
Можно только себе представить стоимость этих шедевров!
arkadiy48 27 декабря 2018 | 14:53
Везде гадит своими истуканами...
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 14:56
Уж очень дорогой чугун получается... До 75-ти работать, как минимум.
don_ballon 27 декабря 2018 | 14:58
Откажут. Горби и Ельцина не выбросишь же... А рядом с ними два пенька: Путин и Медведев...
timbuktu 27 декабря 2018 | 15:00
"наш пострел везде поспел"
sprav77 27 декабря 2018 | 15:05
Ему деньги нужны. А нам эти статуи зачем?