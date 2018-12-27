Голикова: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году
Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. Так считает вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, речь идет о 30 миллионах гражданах России. На развитие волонтерства из федерального бюджета планируют выделить более 27 миллиардов рублей.
Сегодня Владимир Путин поурчил снять устаревшие ограничения на работу волонтеров, в частности, в социальных учреждениях.
Комментарии16
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seryj_wolk 27 декабря 2018 | 14:43
В переводе на русский язык это означает, что каждый пятый рфик будет работать почти бесплатно!
hastings 27 декабря 2018 | 14:55
seryj_wolk: на Родину можно и бесплатно. Когда предоставляется такая честь, то о думать о том насколько наполнен желудок просто грешно.
arabtom 27 декабря 2018 | 15:08
hastings: Угу, к 2024 году в России будут работать только волонтеры и гастарбайтеры)))
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 15:00
Отчего же "почти". Можно к примеру посадить, можно приговорить к исправработам- и всех делов. Чем не волонтерство.
ly4_sveta 27 декабря 2018 | 14:44
К 24 году волонтёрство? Так символично! И все
волонтеры стройными рядами буду «волонтерствовать»
за Путина!)))
ostapba 27 декабря 2018 | 15:03
ly4_sveta: а что разве они за деньги танки колупали??
И грады даже??
bond000007 27 декабря 2018 | 14:50
Судя по моей зарплате и ценам , я уже давно волонтёр . Теперь всех нищих и безработных можно будет объявить волонтёрами и вопрос с бедностью будет закрыт.
zero_1966 27 декабря 2018 | 14:53
А металлолом собирать вовлекать не будут?
anna20869 27 декабря 2018 | 14:57
Как можно на волонтерство выделять деньги из бюджета? Во всем мире этим занимаются благотворительные фонды, а не отнимаются деньги у здравоохранения и образования. И волонтеры- это энтузиасты, а не тимуровцы по разнарядке за долю малую. Тем более - если в соцучреждениях. Это же кошмар будет- да платите вы нормально штатным работникам и не нужны будут разовые показушные мероприятия. Опять денег нет и не предвидится на нормальную работу.
sprav77 27 декабря 2018 | 14:57
Они будут воровать и богатеть, а нищие граждане будут на них работать.
ivfn 27 декабря 2018 | 15:08
sprav77:
ВЫ нищий??? А работать не пробовали?
hangman19 27 декабря 2018 | 14:58
Т.е некто получит 27 ярдов, чтобы других агитировать работать бесплатно?
ivanbel 27 декабря 2018 | 14:59
27 млрд. на развитие волонтёрства. Развивать волонтёрство то же Ротенберги будут?
arabtom 27 декабря 2018 | 15:14
ivanbel: За что вы так Ротенбергов обижаете? Они, что, нищеброды какие, мелочь по карманам тырить?)))
sparky 27 декабря 2018 | 15:08
А кто не захочет, тому отключим газ.
joslifounri1980 27 декабря 2018 | 15:11
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