Голикова: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году

Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. Так считает вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, речь идет о 30 миллионах гражданах России. На развитие волонтерства из федерального бюджета планируют выделить более 27 миллиардов рублей.

Сегодня Владимир Путин поурчил снять устаревшие ограничения на работу волонтеров, в частности, в социальных учреждениях.