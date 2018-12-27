Z Архив новостей новости
5 16 6 676
14:30, 27 декабря 2018

Голикова: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году

Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. Так считает вице-премьер Татьяна Голикова. По  ее словам, речь идет о  30 миллионах гражданах России. На развитие волонтерства из федерального бюджета планируют выделить более 27 миллиардов рублей.

Сегодня Владимир Путин поурчил снять устаревшие ограничения на работу волонтеров, в частности, в  социальных учреждениях.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

seryj_wolk 27 декабря 2018 | 14:43

В переводе на русский язык это означает, что каждый пятый рфик будет работать почти бесплатно!

hastings 27 декабря 2018 | 14:55

seryj_wolk: на Родину можно и бесплатно. Когда предоставляется такая честь, то о думать о том насколько наполнен желудок просто грешно.

arabtom 27 декабря 2018 | 15:08

hastings: Угу, к 2024 году в России будут работать только волонтеры и гастарбайтеры)))

luger_max_otto 27 декабря 2018 | 15:00

Отчего же "почти". Можно к примеру посадить, можно приговорить к исправработам- и всех делов. Чем не волонтерство.

ly4_sveta 27 декабря 2018 | 14:44

К 24 году волонтёрство? Так символично! И все
волонтеры стройными рядами буду «волонтерствовать»
за Путина!)))

ostapba 27 декабря 2018 | 15:03

ly4_sveta: а что разве они за деньги танки колупали??
И грады даже??

bond000007 27 декабря 2018 | 14:50

Судя по моей зарплате и ценам , я уже давно волонтёр . Теперь всех нищих и безработных можно будет объявить волонтёрами и вопрос с бедностью будет закрыт.

zero_1966 27 декабря 2018 | 14:53

А металлолом собирать вовлекать не будут?

(комментарий скрыт)

anna20869 27 декабря 2018 | 14:57

Как можно на волонтерство выделять деньги из бюджета? Во всем мире этим занимаются благотворительные фонды, а не отнимаются деньги у здравоохранения и образования. И волонтеры- это энтузиасты, а не тимуровцы по разнарядке за долю малую. Тем более - если в соцучреждениях. Это же кошмар будет- да платите вы нормально штатным работникам и не нужны будут разовые показушные мероприятия. Опять денег нет и не предвидится на нормальную работу.

sprav77 27 декабря 2018 | 14:57

Они будут воровать и богатеть, а нищие граждане будут на них работать.

ivfn 27 декабря 2018 | 15:08

sprav77:
ВЫ нищий??? А работать не пробовали?

hangman19 27 декабря 2018 | 14:58

Т.е некто получит 27 ярдов, чтобы других агитировать работать бесплатно?

ivanbel 27 декабря 2018 | 14:59

27 млрд. на развитие волонтёрства. Развивать волонтёрство то же Ротенберги будут?

arabtom 27 декабря 2018 | 15:14

ivanbel: За что вы так Ротенбергов обижаете? Они, что, нищеброды какие, мелочь по карманам тырить?)))

sparky 27 декабря 2018 | 15:08

А кто не захочет, тому отключим газ.

joslifounri1980 27 декабря 2018 | 15:11

Быстрее загадай желанье, Уж Новый год стучится в дверь! Со старым был момент прощанья! В свою мечту, и в сказку верь!
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan

Самое обсуждаемое

Блоги

+ «А когда вы женитесь?» «А когда вы женитесь?» Владимир Путин: Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать…

5 175 6 29135 20.12
8читать ;смотреть
Kпутин, отношения, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 569 6 36136 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 235 6 20030 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 113 6 10097 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 83 6 7526 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 345 6 36722 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

+ Путин о ЧВК «Вагнер»: Всё должно быть в рамках закона Путин о ЧВК «Вагнер»: Всё должно быть в рамках закона «Если группа «Вагнер» что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. Если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты…»

5 65 6 16941 20.12
8читать ;смотреть
Kпутин, журналисты, сми, расследования, видео, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 109 6 11999 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 85 6 9415 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 169 6 19081 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 90 6 10483 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26311 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 94 6 11766 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 201 6 25451 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 16537 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 48 6 6458 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события

Популярное за неделю

Новости

Без работы в ближайшие три месяца могут остаться почти 230 тысяч россиян Это следует из аналитической справки Министерства труда…

5 19 6 59123
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 203 6 134057 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 55 6 30333 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 354 6 470662 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 123 6 175312 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7512385
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3828474

Сегодня в эфире