Минфин не собирается вводить минимальную розничную цену на вино, потому что это не поможет вытеснить низкокачественную продукцию с рынка. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.