Минфин не собирается вводить минимальную розничную цену на вино
Минфин не собирается вводить минимальную розничную цену на вино, потому что это не поможет вытеснить низкокачественную продукцию с рынка. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.
Комментарии4
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neyexo 27 декабря 2018 | 14:43
Минфин беспокоится о качестве?
pattrick1 27 декабря 2018 | 14:46
Минфин не собирается вводить минимальную розничную цену на вино...
Вино - пойло для гомиков. Пусть они с умным видом, под марками мировых брендов, пьют разбавленный с водой виноматериал, на подпольных таджикских "винзоводах".
neyexo 27 декабря 2018 | 14:50
pattrick1:
заказали свежее грузинское разливное, привезли некие люди и разлили здесь в 5-литровые. Отличное. В магазинах такого нет
guebenzsuffhog1977 27 декабря 2018 | 15:12
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