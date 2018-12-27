Центральный банк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских Форекс-диллеров
Центральный банк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских Форекс-диллеров – это Форекс-Клуб, Фикстрейд, Траст-Форекс, Альпари-Форекс и Телетрейд-Групп. В качестве причины называются неоднократные нарушения законодательства.
Компании обязаны прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В самих компаниях уже заявили, что решение об отзыве лицензии стало для них неожиданным.
Комментарии8
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neyexo 27 декабря 2018 | 14:40
Эхо, как и остальные россияне, не различает слова диллер, киллер, хиллер и т.д.
matsuvi 27 декабря 2018 | 14:50
neyexo: Хиллер даже я не знаю. Кто это
neyexo 27 декабря 2018 | 14:52
matsuvi: хилер - healer - в частности, филиппинские мошенники, которые голыми руками лечат
vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 14:41
Та ерунда это.
Главное, что бы нарко дилеров по-прежнему не трогали, а успешно крышевали силовики.
Чтобы нести, так сказать, Духовность в массы!
vanadium_v 27 декабря 2018 | 14:46
Ну ща начнется,
караул, демократия в опасности!!!!!!................
jetsam 27 декабря 2018 | 15:01
вот что значит "небывалый рост доходов населения на 0.5%"
только теперь фраза непахана-нецаря-вошьдя стала ослепительно ясной.
виновные уже извиняются (кто успел)
jblack2 27 декабря 2018 | 15:03
Спекулятивный бизнес, не несущий никакой пользы российской экономике...
Да к тому же отдельные компании ловили за руку на мошеннических, фиктивных изменениях курса валют в ущерб своих клиентов.
kvasoff 27 декабря 2018 | 15:04
Ну наконец то.. А то задрали уже своим форексом