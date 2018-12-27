Центральный банк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских Форекс-диллеров – это Форекс-Клуб, Фикстрейд, Траст-Форекс, Альпари-Форекс и Телетрейд-Групп. В качестве причины называются неоднократные нарушения законодательства.

Компании обязаны прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В самих компаниях уже заявили, что решение об отзыве лицензии стало для них неожиданным.