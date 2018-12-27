Силуанов: В наступающем году экономика России будет расти
В наступающем году экономика России будет расти. Такой прогноз дал министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов добавил, что не видит рисков, которые могли бы повлиять на отклонение от прогноза.
Комментарии44
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dr_nemos 27 декабря 2018 | 15:31
отрицательный рост - тоже рост :)))....Как там у Войновича...в совхозе было каждый год лучше, но хуже и хуже.
stanislav1975 27 декабря 2018 | 15:34
С чего бы..