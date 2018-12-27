Девятилетний немецкий мальчик вызвал полицию из-за «неправильных» рождественских подарков

Немецкие дети обычно кладут листочки с пожеланиями в ботинки на день Святого Николауса в начале декабря. Этот важный помощник «рождественского дядюшки», как называется Дед Мороз в Германии, должен своевременно сообщить своему шефу обо всех «заказах». 24 декабря, в канун католическо-протестантского Рождества, дети под елкой, как правило, находят хотя бы часть подарков. Девятилетний мальчик из северного немецкого региона Фризия, однако, установил несоответствие своих пожеланий и подарков «рождественского дядюшки». В полном разочаровании он обратился не к родителям, а к полиции, которая в Германии пользуется большим уважением и старых и малых. Ребенок набрал известный всем трехзначный номер телефона и рассказал о своем горе. Как сообщает газета «Гамбургер абендблатт», местные полицейские в этот день были не особенно загружены и решили принять вызов, рассмотрев его как повод выказать «близость к гражданам». Добрый сотрудник полиции на месте профессионально сравнил подарки с пожеланиями. Установив несоответствие, он утешил ребенка тем, что «рождественский дядюшка» перепутал листочки. К общему удовлетворению полиции и родителей мальчика, заявление о противоправном деянии составлено не было.

Граждане Германии часто вызывают полицию по ничтожным поводам. В ноябре мать трехлетнего ребенка набрала экстренный номер из-за того, что малыши не поделили трехколесный велосипед. Некоторые родители звонят в полицию, даже когда дети отказываются ложиться в постель.