Дональд Трамп, впервые за два года своего президентства, посетил зону боевых действий за рубежом, где дислоцированы американские войска, — передают зарубежные СМИ.

Выступая перед представителями иракского контингента на военной базе США в двухстах километрах от Багдада, Трамп обосновал вывод американских войск из соседней Сирии нежеланием быть мировым жандармом и сокрушительным разгромом боевиков ИГИЛ*. При этом он заметил, что США всегда смогут нанести воздушные удары по Исламскому государству* с территории Ирака, передает Би-би-би. Эксперты Блумберга отмечают, что при одновременном сокращении в два раза, до семи тысяч числа военных в Афганистане, Вашингтон неминуемо усиливает региональное влияние Ирана и его союзника, ливанской группировки Хезболла, одновременно ослабляя позиции Израиля. Трагедия объявленного Трампом сокращения и вывода наземных войск из региона, за исключением Ирака, последнего ближневосточного плацдарма США, скажется на безопасности их союзников здесь и в Европе. Поэтому Вашингтону необходимо заручиться поддержкой других игроков, в частности Анкары, а также убедить Багдад в том, что подобное одним прекрасным днём не случится с Ираком и с военными присутствием США в этой стране, отмечает Блумберг.

В Ираке сегодня по-прежнему находятся до пяти тысяч американских военнослужащих, которые помогают иракскому правительству бороться с остатками боевиков Исламского государства.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка