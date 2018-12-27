Дональд Трамп, впервые за два года своего президентства, посетил зону боевых действий за рубежом
Дональд Трамп, впервые за два года своего президентства, посетил зону боевых действий за рубежом, где дислоцированы американские войска, — передают зарубежные СМИ.
Выступая перед представителями иракского контингента на военной базе США в двухстах километрах от Багдада, Трамп обосновал вывод американских войск из соседней Сирии нежеланием быть мировым жандармом и сокрушительным разгромом боевиков ИГИЛ*. При этом он заметил, что США всегда смогут нанести воздушные удары по Исламскому государству* с территории Ирака, передает Би-би-би. Эксперты Блумберга отмечают, что при одновременном сокращении в два раза, до семи тысяч числа военных в Афганистане, Вашингтон неминуемо усиливает региональное влияние Ирана и его союзника, ливанской группировки Хезболла, одновременно ослабляя позиции Израиля. Трагедия объявленного Трампом сокращения и вывода наземных войск из региона, за исключением Ирака, последнего ближневосточного плацдарма США, скажется на безопасности их союзников здесь и в Европе. Поэтому Вашингтону необходимо заручиться поддержкой других игроков, в частности Анкары, а также убедить Багдад в том, что подобное одним прекрасным днём не случится с Ираком и с военными присутствием США в этой стране, отмечает Блумберг.
В Ираке сегодня по-прежнему находятся до пяти тысяч американских военнослужащих, которые помогают иракскому правительству бороться с остатками боевиков Исламского государства.
«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии1
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cafegaci1972 27 декабря 2018 | 15:01
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