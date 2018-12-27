Голодец: Завершение работы по допинг-пробам со всемирным антидопинговым агентством ожидается до 16 января

Завершение работы по допинг-пробам со всемирным антидопинговым агентством ожидается до 16 января. Об этом сообщила сегодня Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Доступ представителей ВАДА к данным московской антидопинговой лаборатории остается одним из важнейших пунктов дорожной карты по полному восстановлению статуса Российского антидопингового агентства. Причем, срок передачи базы данных истекает 31 декабря. Однако по ходу визита у инспекторов возникли непредвидимые сложности. Российская сторона заявила, что оборудование, используемое комиссией ВАДА, не соответствует отечественной сертификации. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что не понимает тупика, возникшего с передачей ВАДА данных московской лаборатории. По его словам, в создавшейся ситуации надо искать возможности, а не трудности и препятствия. Министр спорта Павел Колобков ранее предложил экспертам ВАДА скопировать базу данных Московской антидопинговой Лаборатории и вывести эти данные для подробного изучения. Отметив, что следственный комитет в этой связи итак пошел на беспрецедентные меры.

РУСАДА было ограничено в правах в 2015-м году после многочисленных допинговых скандалов с участием российских спортсменов.