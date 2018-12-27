Банк России аннулировал лицензии нескольких крупных Форекс-диллеров
Банк России аннулировал лицензии нескольких крупных Форекс-диллеров, в том числе Альпари-Форекс, Телетрейд-Групп и Форекс-Клуб, — сообщается на сайте регулятора.
Причиной отзыва лицензий стало нарушение требований законодательства о ценных бумагах. До сегодняшнего дня в России услуги на рынке Форекс предоставляли девять компаний.
Комментарии3
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sapiens17 27 декабря 2018 | 14:28
Кто не самозанятый - прячься, Я иду искать!
Рабочие места не можем создать - идите в дворники до 65 лет.
condor00 27 декабря 2018 | 14:29
В том числе именно эти три компании очень и очень правильно!
pregtawhisgia1984 27 декабря 2018 | 14:57
В Новый год с поздравком Я пошел в горисполком. Поздравлял всех от души, Но навешали лапши.
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