Банк России аннулировал лицензии нескольких крупных Форекс-диллеров, в том числе Альпари-Форекс, Телетрейд-Групп и Форекс-Клуб, — сообщается на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензий стало нарушение требований законодательства о ценных бумагах. До сегодняшнего дня в России услуги на рынке Форекс предоставляли девять компаний.