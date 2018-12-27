Петербургские метростроители прекратили голодовку. Городская администрация пообещала им выплатить зарплаты.

Ситуацию с задержками зарплат взял под личный контроль временный губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее три десятка рабочих одного из подрядчиков отказались выходить из шахты строящейся станции метро. Люди объявили забастовку и сообщили, что будут голодать до тех пор, пока не получат зарплату. Охрана не пустила вниз и вечернюю смену, опасаясь, что она присоединится к забастовке. Начальство объяснило рабочим, что зарплату не платят потому, что налоговая инспекция арестовала счета компании, так как компания находится в реестре недобросовестных работодателей. Однако деньги не платят рабочим и на других строящихся участках метро. Так строитель одной из будущих станций анонимно рассказал «Эху», что перед ним не рассчитались ни за октябрь, ни за ноябрь.

Петербургский монополист, госкомпания «Метрострой» заявляет, что уже сдала Смольному выполненные работы и ожидает их оплаты до конца этого года.