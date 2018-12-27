Внук главы Росгвардии действительно учится в Англии

Об этом Виктор Золотов заявил «Комсомольской правде», комментируя расследование Алексея Навального.

Уклонившись от предложенных самим Навальным теледебатов, Виктор Золотов по сути записал второе обращение к своему оппоненту. В небольшом интервью генерал был довольно сдержан, и признал, что был крайне возмущен расследованием Фонда борьбы с коррупцией о коррупции в Росгвардии.

Общие активы семьи Золотовых Фонд Навального оценил в три с половиной миллиардов рублей. Сумма, по словам генерала, завышена в несколько раз. Более того, к Росгвардии отношение оно не имеет. Поскольку был задекларировано до 2008 года, когда Золотов занимался бизнесом. Прокомментировал он и утверждение оппозиционера о даче Микояна, на которой генерал якобы проживает.

Ответил Золотов на обвинения в покрывательстве фигурантов дела Немцова, один из которых служил в чеченском батальоне Росгвардии.

Учебу внука Золотов в Англии оплачивает его отец. По словам главы Росгвардии, через три года юноша вернется на родину и будет хорошим экономистом.

Золотов ранее подал иск на миллион рублей к Навальному, однако суд попросил устранить нарушения в заявлении до 9 января.