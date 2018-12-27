Внук главы Росгвардии действительно учится в Англии
Об этом Виктор Золотов заявил «Комсомольской правде», комментируя расследование Алексея Навального.
Уклонившись от предложенных самим Навальным теледебатов, Виктор Золотов по сути записал второе обращение к своему оппоненту. В небольшом интервью генерал был довольно сдержан, и признал, что был крайне возмущен расследованием Фонда борьбы с коррупцией о коррупции в Росгвардии.
Общие активы семьи Золотовых Фонд Навального оценил в три с половиной миллиардов рублей. Сумма, по словам генерала, завышена в несколько раз. Более того, к Росгвардии отношение оно не имеет. Поскольку был задекларировано до 2008 года, когда Золотов занимался бизнесом. Прокомментировал он и утверждение оппозиционера о даче Микояна, на которой генерал якобы проживает.
Ответил Золотов на обвинения в покрывательстве фигурантов дела Немцова, один из которых служил в чеченском батальоне Росгвардии.
Учебу внука Золотов в Англии оплачивает его отец. По словам главы Росгвардии, через три года юноша вернется на родину и будет хорошим экономистом.
Золотов ранее подал иск на миллион рублей к Навальному, однако суд попросил устранить нарушения в заявлении до 9 января.
Комментарии36
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vezdehod1 27 декабря 2018 | 14:12
Видимо повышает "квалификацию" и - вряд вернётся на родину.
danko1 27 декабря 2018 | 14:15
vezdehod1: Самой подлой и лживой газетенке дает заранее подготовленное интервью.
Но если теоретически предположить, что внука похитят и дедушку Золотова заставят покушение на Путина подготовить?
И не боится Путин быть в окружении сплошных реальных иностранных агентов, которыми его приближенные являются?
romashka__ 27 декабря 2018 | 14:23
danko1: Почему эти мерзавцы не под санкциями?
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 14:25
romashka__: Видимо, считается, что такие мерзавцы могут и пригодиться.
tvitov66 27 декабря 2018 | 14:32
luger_max_otto: внучата и детишки властьимущих в странах НАТО это считай подарок их спецслужбам
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 14:36
tvitov66: Скорее да, чем нет. А еще это отлично дезавуирует истерики путенышей о ядерном ударе по цивилизованному миру: при поползновениях нанести таковой в реале руководители России просто и быстро уйдут в небытие.
vasilevich58 27 декабря 2018 | 14:42
Как патриотичненько!
А почему Запад не распространяет санкции на детёнышей российских властных преступников и их бабки и имущество за рубежом?
ТОЛЕРАНТНОСТЬ, так их мать!
Типа дети за родителей не отвечают!
А на чьи ворованные деньги эти крысёныши получили шикарное образование и устроились на тёплые места или с чьей помощью бизнес раскрутили?
trekhgorny 27 декабря 2018 | 14:24
danko1: Он сам из штази. И все они - колонизаторы на земле русской.
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 14:25
danko1: Однажды иностранные злодеи похитили дочь Путина, чтобы заставить его убрать Золотова. Но Путин своих друзей не предаёт да плюс еще, как оказалось, похищенную Путин не признал за дочь (и её враги тогда отпуситили, и денег дали на такси).
trekhgorny 27 декабря 2018 | 14:21
vezdehod1: Когда уже мы поймем, что Россия - никакая не империя, но банальная колония. И все эти путины, роттенберги, золотовы... обычные колонизаторы. Все самое дорогое и ценное у них - в швейцариях и англиях: дворцы, яхты, дети, внуки , иглы в яйцах... Россия для них - поле , где можно безнаказанно ураганить :рассовывать по карманам закрома и недра, собирать подати с безмолвного и покорного народа. Вон у Золотова - 350000 штыков даже. Которые где воюют?! Не в Англии же! Там - внуки! Здесь, в Россиюшке народ дубинками перемалывают и за решетки распихивают. Нас грабят, но мы держимся.
zapadnay 27 декабря 2018 | 14:30
vezdehod1:
Железняк тоже говорил, что дочурки вернуться...
Вернулись?!
ura_123 27 декабря 2018 | 14:32
zapadnay: Сомневаюсь.. Вон,дочурку пескофф из Парижу клещами не вытащить! )))
tvitov66 27 декабря 2018 | 14:34
zapadnay: поговаривают что одна вернулась ... из Британии в Швейцарию
vla7815 27 декабря 2018 | 14:12
Через три года вернется в Россию, чтобы стать рабовладельцем.
sergik100 27 декабря 2018 | 14:12
Интересно - ему еще ещё не успели купить английское гражданство
alger 27 декабря 2018 | 14:16
а вдруг вернется геем, гейропа ведь, а деду потом винтить
abidas 27 декабря 2018 | 15:28
alger: а вдруг вернется геем, гейропа ведь, а деду потом винтить
Геем вернётся - полбеды,
а вдруг вернётся вольтерьянцем
или упаси госпади, карбонарием ?
тогда деде только стреляться ...
vilingrad 27 декабря 2018 | 14:19
Так и дед может бы сдрыснул, но нельзя- свои же грохнут...
podwodnik 27 декабря 2018 | 14:19
"... через три года юноша вернется на родину и будет хорошим экономистом ...".
Ой ли? Вон дети хранителя священного огня в шубохранилище прижились на Альбионе, как папаша поклоны не бил. И внук Золотова вряд ли будет спрашивать дедушку. Примечателен сам факт учёбы в Британии, а не в богоспасаемом отечестве. Или в России на хороших экономистов не учат, а одно жульё выпускают?
P.S. Кстати и британцам большой привет, учите дальше внуков и детей наших держиморд, посылающих вам крысиную отраву. Здоровья вам.
homevine 27 декабря 2018 | 14:22
В Англии , сук такой,в загнивающей гей-европе.....А чо не в высокодуховной матушке России ?Как то мягко выражаясь не патриотичненько хер енерал от жандармерии!!!
gvs 27 декабря 2018 | 14:22
Морковку воровать учится? ))))
pusto1 27 декабря 2018 | 14:23
пусть сушит сухари, пригодятся
trans 27 декабря 2018 | 14:25
У нас этих "хороших экономистов" пруд пруди. Вот только страну поднимать некому, путинская братия знай лишь набивает свои бездонные карманы.
zapadnay 27 декабря 2018 | 14:25
По словам главы Росгвардии «через три года юноша вернётся на родину и будет хорошим экономистом»... Как так, получается наши вузы готовят плохих экономистов?! Ну и ну.. И почему они (начальники всех мастей) отправляют своих чад учиться заграницу?Российское образование настолько плохое? Чем ответит министр образования Васильева?
trans 27 декабря 2018 | 14:27
Внук вернется, если дедулька пристроит его на хлебное местечко. Иначе нет смысла возвращаться.
kp6ic 27 декабря 2018 | 14:27
скрепоносно.
vladbor 27 декабря 2018 | 14:27
там и внуков учат, там же и гадят....
neyexo 27 декабря 2018 | 14:29
Хотелось бы сына услышать
Что думает про Англию, Россию, гадит ли англичанка, про два срока подряд и т.д.
Что там про нас рассказывает
ura_123 27 декабря 2018 | 14:30
И каким же это бизнесом занимался этот золотарёв?
demosua 27 декабря 2018 | 14:31
"Сумма.. завышена в несколько раз. Более того, к Росгвардии отношение оно не имеет. Поскольку был задекларировано до 2008 года, когда Золотов занимался бизнесом." - каким таки бизнесом, который позволил приобрести несколько престижнейших участков в Подмосковье и воздвигнуть на них царские особняки? К гвардии может отношения и не имеет, но к Золотову - точно!?
cromwel 27 декабря 2018 | 14:35
поехал учиться туда где жить потом будет. Что-то конечно не патриотично. Но папаши бабки платит все окей.
А почему он в России не стал учиться? Ведь его папа потом на АЗЛК ему протекцию бы сделал. Или научил как тут "бизнес" сделать.
grishakras 27 декабря 2018 | 14:45
Скольким ребятишкам можно было бы дать образование, мёд помощь и прочее , если бы ни ворье, которое пол страны вывезло в офшоры .
captaingeorge 27 декабря 2018 | 14:55
Лондон, ау...! У вас там учатся внуки фальшивых генералов, колонизировавших Россию. Учите бизнес-планированию управления награбленным у народа России? Соотнесите же, наконец, свои мелочные меркантильные интересы с необходимостью думать о будущем. Может хватит уже ограничиваться словами и наконец заняться делом - выгнать всю эту золотую шушеру к чертовой матери? Ваше образование им нужно ровно для того, чтобы наводить свои порядки у вас, у нас оно не нужно, поскольку тут всё примитивно просто: есть государство, которое позволяет красть у себя друзьям монарха и есть бесправный народ, с безысходностью наблюдающий за процессом разграбления. Псевдоэлита никоим образом не связывает своё будущее с Россией, потому и отправляет своих отпрысков за моря для организации процесса перекачки ресурсов страны. Вы цинично принимаете этих отпрысков и собственно ресурсы, нарушая моральный принцип недопустимости построения своего счастья на несчастье других. Аукнется обязательно...
piter_ug 27 декабря 2018 | 14:56
Зачем англичане поганят свою землю?
sm59 27 декабря 2018 | 15:04
piter_ug: Потому что деньги не пахнут.
"Все, нажитое непосильным трудом ... две куртки замшевые, два ... миллиарда, два... " - все рано или поздно останется там. Ради такого можно и потерпеть несколько десятков-сотен недорослей из России...
sprav77 27 декабря 2018 | 15:07
Патриотизм зашкаливает. Двуличие во всем.