Znak.com: Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» связаны с уголовным делом о налоговом преступлении

Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» связаны с уголовным делом о налоговом преступлении, — сообщает Znak.com со ссылкой на информированный источник. Знак направил запрос в следственный комитет. Ответа на него пока нет.

В самой компании сегодня заявили, что обыски завершены, подозрения в продаже контрафактного алкоголя и неуплате налогов не подтвердились — подчеркнули в пресс-службе.

Накануне оперативные мероприятия проводили сотрудники налоговой службы ФСБ и Росалкогольрегулирование. Головной офис компании находится в Челябинске.

Обыски в офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске проходили в течение 12 часов. Работа была парализована. Все это время сотрудников не выпускали из помещений. В среду утром, когда начались оперативные мероприятия, часть водителей, перевозивших продукцию, не пустили на территорию складов, а другую часть – не выпустили оттуда. Один из шоферов тем же вечером рассказал 74.ru, что силовики блокировали движение около полусотни грузовиков на складе на Копейском шоссе. Водителям пришлось ночевать в своих машинах на почти 30-градусном морозе. Родные и знакомые привозили им еду. Причиной проведения обысков называют подозрение в том, что компания продает контрафактный алкоголь и не платит налоги. Между тем руководитель ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк сообщил Znak.com, что «Красное & Белое» не имеет налоговых задолженностей.

Обыски проходили также в московском филиале компании и на складах в нескольких регионах России. В компании подчеркнули, что сегодня магазины и склады работают в штатном режиме.

В то время как в информационном поле вокруг сети «Красное и Белое» кипели страсти, на «полях» розничной торговли все оставалось без изменений. В одном из московских магазинов на Кутузовском проспекте покупателей было может быть и не очень много, но в целом, точка даже в разгар рабочего дня не пустовала – кто-то приценивался к продукции в витринах, кто-то, уже набрав корзинку, спешил на кассу. На вопрос «не собираетесь ли закрываться», продавщица улыбнулась: «не переживайте, нас не закроют». На тревожные сообщения о «Красном и Белом» девушка посоветовала не обращаться внимание. «Новости и заказать можно» — сказала она.

О претензиях силовиков к торговой сети не знал ни один из опрошенных покупателей. Больше всего граждан обеспокоила информация о возможном обнаружении контрафактной продукции. Местная жительница Ирина сказала, что будет сожалеть, если магазин все же закроется.

Другой постоянный покупатель Сергей утверждает, что магазин постоянно трясут проверками.

Как выяснилось позже, контрафактной продукции в сети «Красное и Белое» не обнаружилось. Компания в своем инстаграме шутит над силовиками, пририсовывая фсбшникам новогодние шапочки, и готовится к наплыву покупателей перед новогодними праздниками.

Владелец сети алкомаркетов Красное и Белое Сергей Студенников заявил РБК, что знает об обысках, однако не знает, с чем они связаны. Студенников занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесме7нов по версии журнала Форбс. Его состояние оценивают в 950 миллионов долларов. В 20-18 году Красное и Белое заняла 8-е место в рейтинге самых быстрорастущих компаний. Около 7 тысяч магазинов работают более чем в 50 регионах страны.

Обыски в «Красное и белое» не имеют ничего общего с борьбой против контрафакта и неуплаты налогов и свидетельствуют о намерении уничтожить компанию. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бизнесмен, экономист Дмитрий Потапенко.

«Речь идет об уничтожении компании по принципу «Арбат Престижа», к которой тоже сначала были налоговые претензии, потом их сняли, но на рынок компания так и не вернулась», — отметил он.

С точки зрения Д.Потапенко, в этом деле важно, что обыски прошли прямо перед Новым годом. «Те убытки, которые понесло «Красное и белое» в эти дни, уже не восполнить. Это показательный наезд», — считает эксперт.

Как напомнил Д.Потапенко, обыски прошли в связи с делом, которому уже якобы 2 месяца. «Тут возникает вопрос: могли ли эти следственные действия по парализации работы компании проводиться в начале декабря или 15 января? Но они не производятся. И это важнейший контекст этого дела», — заключил он.