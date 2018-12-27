Строители метро в Петербурге, устроившие акцию протеста, начали получать выплаты за сентябрь

Строители петербургского метро, устроившие акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты, начали получать выплаты за сентябрь и октябрь. Об этом ТАСС сообщил один из рабочих, участник акции Валерий Новиков.

«Перечислили нам за два месяца, за сентябрь и октябрь, сейчас пришло сообщение из банка. Моим коллегам тоже начинают приходить деньги», — сказал Новиков ТАСС.

В 17:00 мск представители рабочих встретятся с властями города и руководством «Метростроя». «В пять часов вечера мы встречаемся в руководстве «Метростроя», там приедут из правительства», — сообщил Новиков.

Акция протеста началась в среду — в шахте на строящейся станции «Театральная» собралось около 30 рабочих, объявивших голодовку и отказавшихся покинуть рабочие места после окончания смены. Они требовали погашения долгов по зарплате за осенние месяцы. Пришедшая позднее смена также поддержала их требования.