Строители метро в Петербурге, устроившие акцию протеста, начали получать выплаты за сентябрь
Строители петербургского метро, устроившие акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты, начали получать выплаты за сентябрь и октябрь. Об этом ТАСС сообщил один из рабочих, участник акции Валерий Новиков.
«Перечислили нам за два месяца, за сентябрь и октябрь, сейчас пришло сообщение из банка. Моим коллегам тоже начинают приходить деньги», — сказал Новиков ТАСС.
В 17:00 мск представители рабочих встретятся с властями города и руководством «Метростроя». «В пять часов вечера мы встречаемся в руководстве «Метростроя», там приедут из правительства», — сообщил Новиков.
Акция протеста началась в среду — в шахте на строящейся станции «Театральная» собралось около 30 рабочих, объявивших голодовку и отказавшихся покинуть рабочие места после окончания смены. Они требовали погашения долгов по зарплате за осенние месяцы. Пришедшая позднее смена также поддержала их требования.
Комментарии4
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noxepy_88 27 декабря 2018 | 13:38
Казалось бы, причем здесь Навальный?
allasc 27 декабря 2018 | 13:42
терористов победили... теперь надо победить рабочих..... Путин бомби!!!!
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:45
allasc: получать в конце декабря выплаты за сентябрь - да это прорыв!
А можно я за проезд в метро буду так-же платить?
olegleon 27 декабря 2018 | 13:43
"денег нет, но вы держитесь" говорил Медведев. Путин сказал ему найти деньги. Медведев их нашёл, но за счёт зарплат работающих, видимо.