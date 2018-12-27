Конфликтная ситуация, связанная с доступом экспертов ВАДа к допинг-пробам будет урегулирована к середине января
Конфликтная ситуация, связанная с доступом экспертов ВАДа к допинг-пробам московской лаборатории будет урегулирована к середине января, — рассчитывает вице-премьер Ольга Голодец.
Ранее ВАДа сообщил, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробем, но изъять их не смогли – российская сторона заявила, что оборудование для этого должно быть сертифицировано в России.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 27 декабря 2018 | 13:37
Не успели все пробы подменить.
Теперь в новогодние каникулы работать будут.
henry52 27 декабря 2018 | 13:52
danko1: Поздно. В январе с нашими чинушами просто не будут разговаривать.
a_111111 27 декабря 2018 | 13:50
Не поздно?!