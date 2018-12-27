Конфликтная ситуация, связанная с доступом экспертов ВАДа к допинг-пробам будет урегулирована к середине января

Конфликтная ситуация, связанная с доступом экспертов ВАДа к допинг-пробам московской лаборатории будет урегулирована к середине января, — рассчитывает вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее ВАДа сообщил, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробем, но изъять их не смогли – российская сторона заявила, что оборудование для этого должно быть сертифицировано в России.