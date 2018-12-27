Российский фонд мира перечислил 1 миллион рублей Фонду Марии Бутиной, арестованной в США, на оплату адвоката
Российский фонд мира перечислил 1 миллион рублей Фонду Марии Бутиной, арестованной в США, на оплату адвоката. Об этом ТАСС сообщил отец девушки Валерий Бутин.
Фонд в поддержку Бутиной был создан по инициативе ее адвоката Роберта Дрисколла, пока он работает без оплаты, так как у семьи нет необходимых средств.
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме. В её камере не топят, рассказал представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин.
Лахонин добавил, что дипломаты продолжают добиваться освобождения Бутиной.
Бутину обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления. В начале декабря она признала вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания.
Комментарии20
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olegleon 27 декабря 2018 | 13:39
"В её камере не топят"
отопление в обмен на показания. и ни один Пономарёв или Светова ничего не вякнут против США
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:42
olegleon: пропаганда стрелкового оружия стоит миллиона от Российского фонда войны ... зачеркнуто - мира
pattrick1 27 декабря 2018 | 13:44
Российский фонд мира перечислил 1 миллион рублей Фонду Марии Бутиной, арестованной в США, на оплату адвоката...
Надо собрать для М.Бутиной больше 25 миллионов рублей, чтобы заткнуть за пояс Евгению Альбац и Госдепартамент США.
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:47
pattrick1: так плати - кто тебе мешает? Я Альбац неоднократно перечислял ... Вот и посмотрим как и куда ты заткнешь свою жабу :)
pattrick1 27 декабря 2018 | 13:53
tvitov66:
Тупой что ли? Не понял моего месседжа? Марии Бутиной должны скинуться такие же "неравнодушные" граждане, что и Евгении Альбац, только у жертвователей Марии на погонах звёзды, а у благодетелей Альбац - американо-сионистские свастики.
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:55
pattrick1: "неравнодушные" граждане не настолько тупы, так что давай сам плати :)
pattrick1 27 декабря 2018 | 13:57
tvitov66:
Заплачу, за меня не ссы. Я же не жадный хохол или жадный жид, заплачу.
alexword 27 декабря 2018 | 13:54
pattrick1: Вперед, к банкоматам, стройными рядами, карточками ни-ни, а вдруг ЦБ посчитает это за помощь террористам и заблокирует их, да и пригожина не забудьте с собой позвать, а то как то не ловко будет за главного финансиста пути праведного для России.
olegleon 27 декабря 2018 | 13:52
tvitov66: да, 15 тысяч долларов аж наскребли, жмоты. а сколько стоит настоящий АК в штатах?
plidurok Андрей Филимонов 27 декабря 2018 | 13:46
olegleon: Второй раз за сегодня слезу смахиваю. Первый - когда услышал от Золотова, о том, что оппозиция призывает убивать россгвардейцев и членов их семей.
danko1 27 декабря 2018 | 13:40
Полное зазеркалье.
Фонд Мира тратит деньги на ту, которая за войну выступает и пропагандирует оружие.
А те, кто действительно за мир выступают, те иностранными агентами и экстремистами объявляются.
vova6_let 27 декабря 2018 | 13:48
danko1: "Алиса в зазеркалье"
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:52
vova6_let: да это уже давно Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Артур Блэр)
" Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила."(с)
"Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть."(с)
"Иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве."(с)
"Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет."(с)
"Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать. "(с)
pattrick1 27 декабря 2018 | 13:48
danko1:
Данка-звездарванка, если бы у хороших людей, которые создают Фонды мира, не было самого современного и самого мощного оружия, то нехорошие люди, вроде украинцев, американцев и израильтян, их в тут же уничтожили. Так что дыши ровно.
nokola 27 декабря 2018 | 13:40
А какая связь между этой Бутиной и борьбой за мир?! Кроме того, эта дама на всех углах призывала вооружаться...
plidurok Андрей Филимонов 27 декабря 2018 | 13:43
Российский фонд мира тратит деньги на защиту пропагандистки всеобщего вооружения?
Дж.Оруэлл: "Война - это мир!"
zhrv 27 декабря 2018 | 13:53
- "В её камере не топят, рассказал представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин."
Ох уж эти сотрудники данного ведомства - сплошная правда из другой реальности!
В следующий раз скажут, что ей создали жуткие, пыточные условия, ее камера полностью не соответствует СНиПам.... И ведь не соврут!
mvc 27 декабря 2018 | 13:54
А Торшин где?
bike_nty 27 декабря 2018 | 13:55
Фонд какого мира? Русского?
А так да, логично, радетельнице за свободное ношение оружия фонд мира должен адвокатов оплачивать, борцам за мир соответственно какие-нибудь военизированные формирования...
valeriy_n 27 декабря 2018 | 13:57
На лечение больных детей, как всегда, в стране денег нет, на шпионку - пожалуйста! Еще и фонд мира, как в насмешку, к этому присобачили.