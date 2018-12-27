Российский фонд мира перечислил 1 миллион рублей Фонду Марии Бутиной, арестованной в США, на оплату адвоката. Об этом ТАСС сообщил отец девушки Валерий Бутин.

Фонд в поддержку Бутиной был создан по инициативе ее адвоката Роберта Дрисколла, пока он работает без оплаты, так как у семьи нет необходимых средств.

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме. В её камере не топят, рассказал представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин.

Лахонин добавил, что дипломаты продолжают добиваться освобождения Бутиной.

Бутину обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления. В начале декабря она признала вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания.