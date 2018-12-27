Znak.com: Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое», — утверждает информированный источник Znak.com. По его данным, именно с этим и связаны обыски в компании. В то же время официальных комментариев из Следственного комитета пока нет.
В самой компании заявили, что обыски завершены – правоохранительные органы изъяли документацию 6 на товар и осмотрели помещения. Фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не установлено.
Комментарии8
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pattrick1 27 декабря 2018 | 13:41
Znak.com: Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое»...
Взятки, непотизм и увод доходов от налогов надо приравнять к измене Родине и расстреливать.
astet 27 декабря 2018 | 13:52
pattrick1: Отчего же Путин, Медведев, Золотов, Собянин
и прочая, и прочая
до сих пор не расстреляны???
А на К&Б наехали,
чтоб прибрать к рукам бизнес!
Вы когда-нибудь слышали,
чтобы заводили дело на "дохлую компанию"?
Нет?
Правильно - дохлые компании
коррупционерам от власти не нужны!!!
zemljanka 27 декабря 2018 | 13:55
Корзиночки сечинские были малы...
dr_nemos 27 декабря 2018 | 13:43
заказик огребли.....любой успешный бизнес рэкетиры в погонах отожмут...получат свои бабки от многих миллионов до 50 долларов и будут оставаться стойкими патриотами....им даже в голову не придет, что они гробят россию.
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 13:43
Комментариев нет- они что, хотят устроить закрытый аукцион?
askol2016 27 декабря 2018 | 13:46
Раз нет нарушений, а ущерб предприятию (моральный и материальный) проверяющие погонники нанесли, то они должны из своего личного кармана ущерб возместить. Такими должны быть законы в честном государстве. Обе стороны должны отвечать за свои действия.
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 13:47
Это Безобразие! Путёвый бизнес, прибыльный, а принадлежит какому-то неизвестно какому хозяйствующему субъекту! Наглому, добавим, субъекту! Поскольку денег нажил, а к Чичваркину сматывать не спешит, и делить не делится как надо!
trans 27 декабря 2018 | 13:57
Кто-то решил прибрать у своим ручкам "Красное и Белое". Скоро узнаем героя.