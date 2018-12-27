Znak.com: Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое»...

Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое», — утверждает информированный источник Znak.com. По его данным, именно с этим и связаны обыски в компании. В то же время официальных комментариев из Следственного комитета пока нет.

В самой компании заявили, что обыски завершены – правоохранительные органы изъяли документацию 6 на товар и осмотрели помещения. Фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не установлено.