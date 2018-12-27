Замдиректора ФСИН: Футбольный матч в Бутырке все же состоится с участием Мамаева

Футбольный матч в СИЗО «Бутырка» все же состоится с участием Павла Мамаева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

«Появилось заявление адвоката футболиста Александра Кокорина о том, что матч не состоится, что ни Кокорин, ни Мамаев участие не примут. Это не совсем правильно. Что касается Мамаева, у меня на столе лежит личное заявление за его подписью, где он сам просит ФСИН рассмотреть возможность организации этого футбольного матча с его участием», — отметил В.Максименко.

Он подчеркнул, что ФСИН «с огромным удовольствием» поддержала эту инициативу. «Сейчас мы занимаемся организацией мероприятия — готовим футбольные ворота и форму. Мамаев молодец. Если Кокорин не примет участие, то его запомнят как дебошира и хулигана, а Мамаев прославится и впишет свое имя в тюремные скрижали», — добавил В.Максименко.

Также, по его словам, в матче примут участие заключенные и сотрудники СИЗО. «Мамаев даже берет на себя ответственность за соблюдение мер безопасности от травматизма и просит осветить данное мероприятие в СМИ с целью популяризации футбола и здорового образа жизни», — уточнил В.Максименко.

С его точки зрения, «этот матч войдет в историю, потому что таких великих футболистов в местах лишения свободы в России еще не было». «Это будет грандиозное событие. Тем более Бутырская тюрьма — все заключенные хотят принять участие. Сейчас это событие N1, все живут этим, все вдохновлены. Составляется несколько команд, чтобы каждая из них поиграла с этим великим футболистом», — заключил В.Максименко.