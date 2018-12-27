Замдиректора ФСИН: Футбольный матч в Бутырке все же состоится с участием Мамаева
Футбольный матч в СИЗО «Бутырка» все же состоится с участием Павла Мамаева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
«Появилось заявление адвоката футболиста Александра Кокорина о том, что матч не состоится, что ни Кокорин, ни Мамаев участие не примут. Это не совсем правильно. Что касается Мамаева, у меня на столе лежит личное заявление за его подписью, где он сам просит ФСИН рассмотреть возможность организации этого футбольного матча с его участием», — отметил В.Максименко.
Он подчеркнул, что ФСИН «с огромным удовольствием» поддержала эту инициативу. «Сейчас мы занимаемся организацией мероприятия — готовим футбольные ворота и форму. Мамаев молодец. Если Кокорин не примет участие, то его запомнят как дебошира и хулигана, а Мамаев прославится и впишет свое имя в тюремные скрижали», — добавил В.Максименко.
Также, по его словам, в матче примут участие заключенные и сотрудники СИЗО. «Мамаев даже берет на себя ответственность за соблюдение мер безопасности от травматизма и просит осветить данное мероприятие в СМИ с целью популяризации футбола и здорового образа жизни», — уточнил В.Максименко.
С его точки зрения, «этот матч войдет в историю, потому что таких великих футболистов в местах лишения свободы в России еще не было». «Это будет грандиозное событие. Тем более Бутырская тюрьма — все заключенные хотят принять участие. Сейчас это событие N1, все живут этим, все вдохновлены. Составляется несколько команд, чтобы каждая из них поиграла с этим великим футболистом», — заключил В.Максименко.
Комментарии8
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polsan 27 декабря 2018 | 13:15
Матч века. Хулиганы против вертухаев! Зачем пиарить этот контингент....!
rom8883 27 декабря 2018 | 13:17
Каждый побывавший в тюрьме должен оставить в её скрижалях что-то про своей профессии.
neyexo 27 декабря 2018 | 13:19
На стороне Мамаева другие подследственные или он один против фсина?
ansata 27 декабря 2018 | 13:27
"прославится и впишет свое имя в тюремные скрижали»"
+++++++++++++++++++++++++
)))
vmaks 27 декабря 2018 | 13:34
Выпустят на потеху тюремщикам - средневековье!
tormoz15 27 декабря 2018 | 13:39
А Эдуард Стрельцов играл в тюрьме?
alger 27 декабря 2018 | 13:46
а я то думал зачем их в Сизо держат?
а так хорошая инициатива
а какие перпективы
берут Лолиты - концерт, Башмета - оркестр, Рагозина - полет на луну
papa38130 27 декабря 2018 | 13:52
путин играть будет? ах,да, он же хоккеист. интересно, в Гааге как с хоккеем?