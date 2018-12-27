Первым претендентом на пост Президента РФС стал Александр Дюков

Кандидатуру Председателя Совета директоров Зенита выдвинули сегодня Федерации футбола сразу нескольких регионов России.

После того, как пост главы Российского Футбольного Союза покинул Виталий Мутко, исполняющим обязанности президента организации стал руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Срок его полномочий истечет 22 февраля. Когда и состоится Отчетно-выборная конференция РФС. Где и будет избран новый президент РФС. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал сегодня Александр Дюков. Интересно, что кандидатуру Ген директора ГазПрома и президента Зенита выдвинули сегодня федерации футбола Мордовии, Татарстана, Башкирии и еще нескольких регионов.

Основным конкурентов Дюкова в борьбе за президентское кресло в футбольных кругах называли Алексея Сорокина, который возглавлял Оргкомитета «Россия-2018».

Заявки кандидатов будут приниматься до 13 января.