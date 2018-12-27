Российский кёрлингист Александр Крушельницкий оспорил решение спортивного арбитражного суда в Лозанне, который дисквалифицировал его на четыре года. Крушельницкго признали виновным в нарушении антидопинговых правил на зимней олимпиаде в Пхенчхане. В его пробе обнаружен запрещенный препарат мельдоний.