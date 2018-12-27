Российский кёрлингист Александр Крушельницкий оспорил решение спортивного арбитражного суда в Лозанне
Российский кёрлингист Александр Крушельницкий оспорил решение спортивного арбитражного суда в Лозанне, который дисквалифицировал его на четыре года. Крушельницкго признали виновным в нарушении антидопинговых правил на зимней олимпиаде в Пхенчхане. В его пробе обнаружен запрещенный препарат мельдоний.
Комментарии4
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rom8883 27 декабря 2018 | 13:14
Оспорил и каков результат?
jetsam 27 декабря 2018 | 13:22
rom8883:пойдут навстречу и запишут в протоколе
вместо "смертельная доза мельдония в крови"
- "почти смертельная доза мельдония в крови".
пару-тройку месяцев могут скинуть...
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 13:25
Будет всем на потеху "не допингист по версии мухосранского районного суда".
belovnikita 27 декабря 2018 | 13:19
Этот наркоман-допингист еще чего то там и вякает? Нет бы покаяться!