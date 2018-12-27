Минтруд опроверг прогноз о массовых сокращениях в России в следующем году
Ранее газета «Известия» со ссылкой на ведомство сообщила о том, что в ближайшие три месяца около 230 тысяч россиян могут лишиться работы.
Минтруд сообщил, что сейчас ситуация на рынке труда стабильная, а резкого роста безработицы не ожидается. Также в ведомстве назвали неправдивой информацию о профессиях, которые в следующем году попадут под сокращения. В своем заявлении министерство подчеркнуло, что отслеживает риски повышения безработицы по отраслям, а не по профессиям. Также в Минтруда привели статистику, согласно которой, по прогнозам, в следующем году число безработных в России останется на том же уровне, что и в этом, и не превысит около 3,5 млн человек.
Газета «Известия» утверждала, что Минтруд прогнозирует массовые увольнения в финансовой, банковской и транспортной сферах. Кроме того, говорилось о том, что под сокращения могут попасть работники, занимающиеся добычей энергетических ископаемых и производства машин. Издание ссылалось на аналитическую записку ведомства.
По данным Минтруда, общий уровень безработицы в России составляет чуть менее 5%.
Комментарии19
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piter_ug 27 декабря 2018 | 13:07
//ситуация на рынке труда стабильная//
Стабильное погружение в нищету.
danko1 27 декабря 2018 | 13:13
piter_ug: Минтруду бы считать реальную безработицу, которая в малых и средних городах почти 100%, а не тех, кто временно состоит на бирже труда.
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:25
danko1: нас в следующем году ждут такие-же рывки и прорывы, как в прошедшем году стабильность ... так что с наступающем всех!
ignachio 27 декабря 2018 | 13:31
Прогноз это предсказание, как его можно опровергнуть? К примеру, завтра матч Спартак - Зенит, Уткин предсказал победу Спартака, а Минспорт его опроверг?
ly4_sveta 27 декабря 2018 | 13:32
danko1: Они Путину создают иллюзию счастливой
народной жизни. Народ безмолвствует? Народ
благоденствует! Хотя, Путину все это до фонаря...
income 27 декабря 2018 | 13:13
piter_ug: Может, мы сами это заслужили. Высокие доход требуют большой смелости ))
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:31
income: мы же не хотим жить как во Франции ... а что бы как в Китае у нашего нацЛидера должно быть в голове как у Си Цзиньпиня, а не ботексная начинка
olegleon 27 декабря 2018 | 13:18
поздно. хомячки уже уверовали в огромную безработицу и молятся на неё
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:28
olegleon: да что вы, мы уверовали в стабильность - стабильное ухудшение всего ... кроме процветания властьимущих, по странному стечению обстоятельств друзей царька из прошлой жизни
olegleon 27 декабря 2018 | 13:34
tvitov66: да, для некоторых ухудшения стабильны. с 1 января повышают плату за проезд в общественном транспорте Москвы. для тех кто работает.
повышают возраст выхода на пенсию. для тех, кто работает.
а вот бесплатный проезд, льготы, субсидии оставляют, для тех, кто не работает. и даже пенсии на 7% прибавляют. ах да, у тех, кто работает, чтобы прибавить тем, кто не работает, опять забирают пенсионные накопления.
власть благодарит свой стойкий электорат за то, что в этом году он поддержал и Путина, и Собянина. а расплатятся за всё это работающие.
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:37
olegleon: ну раз работающие это все безропотно терпят значит мало с них дерут - холопы должны еще более лучше кормить своих бояр
olegleon 27 декабря 2018 | 13:50
tvitov66: это просто усмешка демократии. 42 миллиона пенсионеров всегда обеспечат победу власти, которая им деньги подбросит за это за счёт работающих.
поэтому то Путин так долго и не поднимал пенсионный возраст, чтобы не сократить свой электорат.
кстати, в США, при численности населения более чем в 2 раза выше, чем в России, пенсионеров всего чуть более 50 млн.
поэтому то президент США опирается на работающих, которые составляют большинство
maikojakets1978 27 декабря 2018 | 13:20
С Новым годом поздравления самые яркие, Самые щедрые, желанные, сладкие. Радости в жизни, веселых ночей. Здоровья родным и надежных друзей.
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payalnick 27 декабря 2018 | 13:22
Есть! Есть добрые люди на Руси! Взяли и опровергли! Спасибо вам.
А мы ,признаться ,уже и в церковь ходили
vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 13:23
Да, нам будет плохо, но нам будет лучше всех плохо!
agamasat 27 декабря 2018 | 13:24
Какое отношение Минтруд имеет к требованиям рынка?
ly4_sveta 27 декабря 2018 | 13:30
А зачем сокращать, когда можно спокойно держать
на десяти тысячах, а народ ещё и рад, лишь бы не
сократили, ведь все закредитованы?
vova6_let 27 декабря 2018 | 13:30
А если человек работает, но его з/п меньше прожиточного минимума-то это как , безработный или работающий ? Официально-работающий, а по факту-кто ?
zhrv 27 декабря 2018 | 13:56
- "сейчас ситуация на рынке труда стабильная, а резкого роста безработицы не ожидается."
И опять правда!
Резкого (скачкообразного) роста не будет, но от плавного или прогрессирующего никто не зарекался.