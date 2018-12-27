Минтруд опроверг прогноз о массовых сокращениях в России в следующем году

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ведомство сообщила о том, что в ближайшие три месяца около 230 тысяч россиян могут лишиться работы.

Минтруд сообщил, что сейчас ситуация на рынке труда стабильная, а резкого роста безработицы не ожидается. Также в ведомстве назвали неправдивой информацию о профессиях, которые в следующем году попадут под сокращения. В своем заявлении министерство подчеркнуло, что отслеживает риски повышения безработицы по отраслям, а не по профессиям. Также в Минтруда привели статистику, согласно которой, по прогнозам, в следующем году число безработных в России останется на том же уровне, что и в этом, и не превысит около 3,5 млн человек.

Газета «Известия» утверждала, что Минтруд прогнозирует массовые увольнения в финансовой, банковской и транспортной сферах. Кроме того, говорилось о том, что под сокращения могут попасть работники, занимающиеся добычей энергетических ископаемых и производства машин. Издание ссылалось на аналитическую записку ведомства.

По данным Минтруда, общий уровень безработицы в России составляет чуть менее 5%.