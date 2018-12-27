Znak.com: Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое», — утверждает информированный источник Znak.com. По его данным, именно с этим и связаны обыски в компании. В то же время официальных комментариев из Следственного комитета пока нет.
В самой компании заявили, что обыски завершены – правоохранительные органы изъяли документацию 6 на товар и осмотрели помещения. Фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не установлено.
Налоговики в Челябинской области, где находится головной офис компании утверждают, что претензий к компании нет.
Обыски в компании «Красное и белое» обусловлены тем, что она мешает старому пулу федеральных ритейлеров. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.
«Причина в том, что компания «Красное и белое» очень быстро растет и устанавливает низкие цены на продукцию, тем самым мешая старому пулу федеральных ритейлеров», — сказал он.
С точки зрения В.Дробиза, претензии от налоговой инспекции и подозрения в работе с контрафактом являются лишь поводом, чтобы убрать конкурента с рынка. «Это рабочие моменты, которые можно решить через суд, для этого не надо не парализовывать работу компании, тем более аккурат перед Новым годом, когда продажи растут в 3-4 раза», — считает он.
Как напомнил эксперт, недавно на рынок продуктового ритейла вышло государство. В частности, банк ВТБ купил долю акций у предпринимателя Сергея Галицкого. «Изначально говорили, что доля будет снижаться, но теперь озвучиваются другие планы – доля будет расти. «Магнит» — это 15 тысяч магазинов по всей сети, прежде всего, эконом дискаунтеры. И «Красное и белое» – его прямой конкурент», — уточнил В.Дробиз.
Он также отметил, что если «Альфа-банк» будет куплен каким-то государственным банком, государство получит контроль еще над одним крупнейшим дискаунтером — X5 (X5 Retail Group). «Если это произойдет, у государства окажется 25 тысяч торговых точек алкоголя», — заключил В.Дробиз.
Комментарии11
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luger_max_otto 27 декабря 2018 | 13:06
Пусть сразу скажут, кому и за что они хотят отвалить этот бизнес.
serhio_25__ 27 декабря 2018 | 13:08
luger_max_otto: Обожают наши хо яски тех, кто не платит налоги. Не плати налоги, первая и главная заповедь в секте Навального
taglit 27 декабря 2018 | 13:22
serhio_25__: обычный рашистский дерибан...
taglit 27 декабря 2018 | 13:31
taglit: Причины
Начальник челябинского управления ФНС Михаил Бирюк сообщил, что проверки проходили из-за задолженности дочерней ООО "Абсолют" – дочерней компании алкогольного ретейлера. Летом ее привлекли к ответственности по обвинению в неуплате налогов на сумму почти в два миллиарда рублей. Компания оспорила решение, однако погасила долги, заявили в ФНС. В связи с этим Бирюк не смог объяснить причины обысков в "Красном & Белом" и отказался от дальнейших комментариев. В числе других возможных причин СМИ называют действия конкурентов "Красного & Белого", а также расследование уголовного дела о продаже через магазины компании похищенного алкоголя. Подтверждения этой информации нет.
Последствия
В четверг, 27 декабря, магазины, офисы и склады "Красного & Белого" работают в штатном режиме, однако за день обысков компания могла потерять до 100 миллионов рублей выручки, заявил РБК генеральный директор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров.
Компания "Красное & Белое" появилась в 2006 году и сейчас является крупнейшим российским алкогольным ретейлером. Владелец компании Сергей Студенников занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes с состоянием в 950 миллионов долларов. Он также входит в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg. Сама компания в этом году вошла в десятку самых быстрорастущих компаний по версии РБК: у "Красного & Белого" семь тысяч магазинов более чем в 50 регионах страны.
kindman_a 27 декабря 2018 | 13:31
serhio_25__:
Судак, Налоговики в Челябинской области, где находится головной офис компании утверждают, что претензий к компании нет.
mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 13:08
Частная торговля в освобожденных городах удивляла Андрея: он не мог понять предпринимательства. Буржуи, как он представлял их по книгам и кино, наверно, выглядели точно так, как эти сытые люди за лотками.
– Нэп, – авторитетно объяснял Таманцев. – Некоторое оживление частного капитала и спекулянтов. Придет время, их так прижмут – небо с овчинку покажется!..
В.Богомолов "В августе 1944"
serhio_25__ 27 декабря 2018 | 13:12
mikhail_spb_: Заплати налоги и спи спокойно. Реклама из благословенных хомячками 90х.
piter_ug 27 декабря 2018 | 13:10
//вышло государство. В частности, банк ВТБ купил долю акций...//
А, значит в Магните ничего нельзя покупать.
Купил у частника - поддержал частника.
stebinmaku 27 декабря 2018 | 13:18
На картинке: "Праздник к нам приходит!.."
vanadium_v 27 декабря 2018 | 13:21
#КБЖИВИ
Все правильно?
Че скажете эхо-ветераны??
punyoshohlai 27 декабря 2018 | 13:29
Рейдерский захват или разорение ждет те сети, которые конкурируют с Магнитом, отжатым у владельца структурами, приближенными к нашему всему