Znak.com: Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от налогов в сети «Красное и Белое», — утверждает информированный источник Znak.com. По его данным, именно с этим и связаны обыски в компании. В то же время официальных комментариев из Следственного комитета пока нет.

В самой компании заявили, что обыски завершены – правоохранительные органы изъяли документацию 6 на товар и осмотрели помещения. Фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не установлено.

Налоговики в Челябинской области, где находится головной офис компании утверждают, что претензий к компании нет.

Обыски в компании «Красное и белое» обусловлены тем, что она мешает старому пулу федеральных ритейлеров. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

«Причина в том, что компания «Красное и белое» очень быстро растет и устанавливает низкие цены на продукцию, тем самым мешая старому пулу федеральных ритейлеров», — сказал он.

С точки зрения В.Дробиза, претензии от налоговой инспекции и подозрения в работе с контрафактом являются лишь поводом, чтобы убрать конкурента с рынка. «Это рабочие моменты, которые можно решить через суд, для этого не надо не парализовывать работу компании, тем более аккурат перед Новым годом, когда продажи растут в 3-4 раза», — считает он.

Как напомнил эксперт, недавно на рынок продуктового ритейла вышло государство. В частности, банк ВТБ купил долю акций у предпринимателя Сергея Галицкого. «Изначально говорили, что доля будет снижаться, но теперь озвучиваются другие планы – доля будет расти. «Магнит» — это 15 тысяч магазинов по всей сети, прежде всего, эконом дискаунтеры. И «Красное и белое» – его прямой конкурент», — уточнил В.Дробиз.

Он также отметил, что если «Альфа-банк» будет куплен каким-то государственным банком, государство получит контроль еще над одним крупнейшим дискаунтером — X5 (X5 Retail Group). «Если это произойдет, у государства окажется 25 тысяч торговых точек алкоголя», — заключил В.Дробиз.