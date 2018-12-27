Музеи, подведомственные Департаменту культуры Москвы, в дни новогодних каникул будут работать бесплатно. Это в общей сложности 83 городских музея и выставочных зала, — уточнили в пресс-службе мэра.

Кроме того, в 13 городских кинотеатров сети Москино пройдут 32 бесплатных показа популярных новогодних и семейных фильмов.