Музеи, подведомственные Департаменту культуры Москвы, в дни новогодних каникул будут работать бесплатно
Музеи, подведомственные Департаменту культуры Москвы, в дни новогодних каникул будут работать бесплатно. Это в общей сложности 83 городских музея и выставочных зала, — уточнили в пресс-службе мэра.
Кроме того, в 13 городских кинотеатров сети Москино пройдут 32 бесплатных показа популярных новогодних и семейных фильмов.
Комментарии1
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aldopersu1972 27 декабря 2018 | 13:24
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