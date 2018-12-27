Суд в Китае приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего заместителя министра государственной безопасности КНР
Суд в Китае приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего заместителя министра государственной безопасности КНР Ма Цзяня — он признан виновным в коррупции.
О начале расследования в отношении функционера было объявлено в январе 2015 года. Спустя год его исключили из компартии Китая.
Комментарии6
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polsan 27 декабря 2018 | 12:42
У коммунистов страшные сроки за коррупцию! Хорошо что они не пришли к власти в России ! )
danko1 27 декабря 2018 | 13:05
polsan: А разве у нас не коммунист Путин, который хранит свой партбилет и возглавил коррупцию космических масштабов, правит Россией?
zemljanka 27 декабря 2018 | 12:49
Добродушный приговор. Повезло - не казнили.
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 12:51
"Азиаты!" - поёжился Александр Васильевич...
rus095 27 декабря 2018 | 13:36
завидую этой стране- у нас таких не сажают пожизненно и не расстреливают чиновников такого ранга.
nicoraro1981 27 декабря 2018 | 13:51
Ровно полночь на часах, Новый год стучится в двери, Я желаю вам в любви, В чудо нужно вам поверить!
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