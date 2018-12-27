Суд в Китае приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего заместителя министра государственной безопасности КНР Ма Цзяня — он признан виновным в коррупции.

О начале расследования в отношении функционера было объявлено в январе 2015 года. Спустя год его исключили из компартии Китая.