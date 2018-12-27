В Турции два телеканала оштрафованы за комментарии в прямом эфире, которые власти расценили как оскорбление президента
В Турции два телеканала оштрафованы за комментарии в прямом эфире, которые власти расценили как оскорбление президента и призывы к гражданскому неповиновению, — сообщает агентство Reuters.
Кроме того, Верховный совет радио и телевидения Турции принял решение временно снять с эфира несколько программ этих телеканалов.
Комментарии4
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danko1 27 декабря 2018 | 12:39
Путинского другана-врага обидели.
Но как похожи все диктаторские режимы.
zemljanka 27 декабря 2018 | 12:45
danko1: "Хорошими делами прославиться нельзя."
ivfn 27 декабря 2018 | 12:48
Вот Эхо обсирает власть и президента и ничего
twistocyleb1972 27 декабря 2018 | 13:23
В Новом году моментов прекрасных, Жить превосходно в заботе и счастье. Пусть перемены счастливые ждут, Мечты все реальность скорей обретут.
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