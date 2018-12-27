В Турции два телеканала оштрафованы за комментарии в прямом эфире, которые власти расценили как оскорбление президента и призывы к гражданскому неповиновению, — сообщает агентство Reuters.

Кроме того, Верховный совет радио и телевидения Турции принял решение временно снять с эфира несколько программ этих телеканалов.