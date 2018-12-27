Мантуров: Российские компании готовы заняться строительством железных дорог в Таиланде
Российские компании готовы заняться строительством железных дорог в Таиланде, сообщил на межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, есть большой потенциал наращивания товарооборота с Таиландом в сельском хозяйстве. Россия готова увеличить экспорт своей продукции, в частности, пшеницы и мяса.
Комментарии8
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zibex 27 декабря 2018 | 12:37
Российские компании готовы, но Таиланд не готов
mico_emillya9090 27 декабря 2018 | 12:41
А кто будет строить железные дороги в России?
perestarok 27 декабря 2018 | 12:41
"Мантуров: Российские компании готовы заняться строительством железных дорог в Таиланде"
Свои бы в порядок привели.
vasyakirin 27 декабря 2018 | 12:53
perestarok: Не понял, будем строить и еще с/х продукцией доплачивать?, лишь бы в офшор деньги потекли...
igor919191 27 декабря 2018 | 12:48
Да, в Сербии строим высокоскоростную ЖД. Че, и в +30 днем и ночью не построить.
payalnick 27 декабря 2018 | 12:49
А автомобильные, выходит, не зовут...
yralez 27 декабря 2018 | 12:52
Пальимы с маслом в Африке вырублены.
А что, выгодно ведь........сволочь в РФ не желает покупать мясо.
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 12:56
Еще один мост придется строить?! Но это уж, наверное, последний?