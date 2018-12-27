Памфилова: Муниципальный фильтр можно было бы отменить для кандидатов от парламентских партий
Муниципальный фильтр можно было бы отменить для кандидатов от парламентских партий, а также дать кандидатам возможность выбора между сбором подписей муниципальных депутатов и сбором подписей избирателей, заявила Интерфаксу председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, сейчас рассматриваются разные варианты корректировки муниципального фильтра. Можно было бы и снизить процент подписей, необходимых для регистрации, добавила глава ЦИКа.
Комментарии19
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danko1 27 декабря 2018 | 12:42
О полной отмене муниципального фильтра и других препонах, которые превратили выборы в мерзкий спектакль с заранее известным финалом, где побеждают кремлевские холуи, кремлевская холуйка Эллочка сказать даже не смеет.
romashka__ 27 декабря 2018 | 12:45
Все фильтры надо отменить. Вместо этого - выполнять КОНСТИТУЦИЮ.
tvitov66 27 декабря 2018 | 13:33
romashka__: надо проверить - а не выросла ли у нее борода?
zemljanka 27 декабря 2018 | 12:42
"... Чтобы и муха не залетела..."
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 12:46
То есть для Единого Габона и спойлеров. Как по мне- для представителей этих партий нужен другой фильтр: часовое общение с гражданами без охраны.
payalnick 27 декабря 2018 | 12:46
Гудкову, Собчак, Касьянову-крышка
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 13:12
payalnick: Крышка тебе и твоим внезапным детям.
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 12:48
Нет, без фильтра тут нельзя! Отбор должен оставаться максимально идиотским, иначе просочатся недостойные помойного ведра.
fmsf FMSF 27 декабря 2018 | 12:53
Ну, не идиотка ли?
Или всех считает идиотами?
serjio99 27 декабря 2018 | 12:56
А почему отмена "фильтра" только для парламентских партий? А если все они на одно лицо, ни одна не отражает моих вполне цивилизованных взглядов? Политиков, так же, как и я смотрящих на мир, на страну, на ее первоочередные задачи, немало. Пусть они займут в Думе 2-3 процента, но мои взгляды в законодательном органе все-таки будут отражены.
Но ни я, ни они "рылом не вышли". А те рыла, что там есть - это то, что надо. Мучиться с лишними препонами на выборах им негоже.
chapter_2 27 декабря 2018 | 13:10
serjio99: Э.Памфилова - ставленник самодержавия.
Отмена "фильтра" только для парламентских партий - это политическая дискриминация граждан России.
Только полная отмена фильтров на выборах позволит гражданам иметь равный доступ к управлению регионами России.
piter_ug 27 декабря 2018 | 12:58
Если по-русски - выборы можно разрешить, но из числа Жуликов и Воров и из числа их пособников.
captaingeorge 27 декабря 2018 | 12:58
Действительно, ну зачем фильтровать наши сливки! Права ранимая женщина - отфильтровывать надо только то, что мешает сливкам превращаться в будущее масло...
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 27 декабря 2018 | 13:03
а как же равенство перед законом? может уже лучше всю конституцию отменить? что еще за идеи у Памфиловой?
hz6691 27 декабря 2018 | 13:18
Лучше бы они фильтровали свой базар, на предмет соответствия Конституции
nehoroshiy 27 декабря 2018 | 13:21
Место проживания: ___Парламент______________
zloy_sok 27 декабря 2018 | 13:29
Парламентские партии - это и есть фильтр! Старушка жжот!
zhrv 27 декабря 2018 | 13:29
Стелет соломку? Дескать, я хотела всеми фибрами души, я душой была с вами все это время! Но не позволили, палачи и изверги рода человеческого.
yuryr 27 декабря 2018 | 13:46
И когда можно ожидать результатов "памфиловской" активности? После завершения очередного цикла сколько-нибудь значимых выборов?