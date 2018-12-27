Памфилова: Муниципальный фильтр можно было бы отменить для кандидатов от парламентских партий

Муниципальный фильтр можно было бы отменить для кандидатов от парламентских партий, а также дать кандидатам возможность выбора между сбором подписей муниципальных депутатов и сбором подписей избирателей, заявила Интерфаксу председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, сейчас рассматриваются разные варианты корректировки муниципального фильтра. Можно было бы и снизить процент подписей, необходимых для регистрации, добавила глава ЦИКа.