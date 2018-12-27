Конфликтная ситуация, связанная с доступом экспертов ВАДа к допинг-пробам будет урегулирована к середине января
Конфликтная ситуация, связанная с доступом экспертов ВАДа к допинг-пробам московской лаборатории будет урегулирована к середине января, — рассчитывает вице-премьер Ольга Голодец.
Ранее ВАДа сообщил, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробем, но изъять их не смогли – российская сторона заявила, что оборудование для этого должно быть сертифицировано в России.
Комментарии18
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zibex 27 декабря 2018 | 12:39
Что там к середине января - заделают дырку в стене?
hodak47 27 декабря 2018 | 12:44
zibex: Пока,как на космической станции -тампексом...
book_publisher 27 декабря 2018 | 12:54
- Мочу дали только понюхать, а попробовать не дали... )))
olegleon 27 декабря 2018 | 12:44
а зачем они хотели изъять? просили же предоставить доступ. доступ получили. сидите и изучайте.
henry52 27 декабря 2018 | 12:45
Самое тупое в этой "новости" то, что Россия ОБЯЗАНА предоставить допуск к пробам до 31 декабря....
old44 27 декабря 2018 | 12:57
henry52: именно обязана? так как должна соблюдать правила. Не нравится - играйте на "играх доброй воли"
henry52 27 декабря 2018 | 13:06
old44: А в январе начнуться стенания и плач по поводу "проклятых русофобов"..
Вобщем все как обычно...
putn_pnh 27 декабря 2018 | 13:04
henry52: вот-вот.
mikr 27 декабря 2018 | 12:46
Речь идет о необходимости производства местной сертификации аналитического оборудования, привезенного комиссией ВАДА с собой. На это понадобится пара недель, после чего комиссия получит доступ к материалам Московской лаборатории согласно регламенту ВАДА.
zibex 27 декабря 2018 | 12:50
mikr: " производства местной сертификации аналитического оборудования, привезенного комиссией ВАДА с собой"
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А нафига ВАДА "необходимость производства местной сертификации"??
Они что, привезли аналитическое оборудование чтобы заниматься бизнесом??
hz6691 27 декабря 2018 | 12:56
mikr: Не существует такой необходимости Она высосана из пальца.
chapter_2 27 декабря 2018 | 12:55
Интересно, не связан ли отказ экспертам WADA в изъятии проб из московской лаборатории с неожиданным решением А.Шипулина завершить в самом начале сезона карьеру биатлониста?
vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 13:00
Велика Россия, а отступать некуда - позади Моча!
henry52 27 декабря 2018 | 13:19
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию вокруг затруднения доступа экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории.
17 декабря специалисты WADA начали работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов, но не смогли завершить процесс, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством
Если российская сторона до конца 2018 года не предоставит WADA доступ к базе, РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия.
«Мы используем все возможности, чтобы продавить ситуацию, чтобы до 31 декабря была обеспечена передача базы данных московской лаборатории, которая и так, по моему мнению, уже имеется у WADA. Просто сейчас это нужно сделать технически.
Признаться, я не понимаю тупика, в котором мы оказались. Требования, связанные с сертификацией оборудования, какой-то треш. Надо искать возможности, а не трудности и препятствия.
Без пафоса могу сказать, что мы висим на волоске, причем мы — это не РУСАДА, а спортсмены. Когда мы получили статус соответствия, я считал, что это не только наша победа, но и победа российских спортсменов. А теперь главный удар, в случае лишения нас статуса соответствия, окажется нанесен по спортсменам. Если мы потеряем статус соответствия, то прекратим тестировать спортсменов.
Это уже поняли во всероссийских федерациях по видам спорта, все осознают, что мы подходим к краю пропасти. Если сейчас все остановится, то это коснется всех спортсменов, всех федераций, вне зависимости от того, кто стал причиной, где был допинг, а где не было никогда. И выход из этого кризиса будет очень тяжелым.
henry52 27 декабря 2018 | 13:22
henry52:
В следующем году выборы президента WADA и наша российская карта там обязательно будет разыграна. Смотрите: Россия получила статус соответствия еще до полного выполнения всех обязательств. WADA уже от этого страдает, руководство организации находится под ударом.
И если сейчас мы подведем, то 1 января критика будет жесточайшей, и нам никто никогда больше не поверит. В США уже говорят, что доверять России было глупостью. А дальнейший водоворот событий, в случае нашего бездействия, окажется таким, что к управлению WADA точно придут не добрые дяди.
Я не понимаю, почему продолжается эта неразбериха с лабораторией. Это точно не в национальных интересах», – сказал Ганус.
tiridas 27 декабря 2018 | 13:43
henry52: Почему Ганус не знал о необходимости сертификации при подготовке и организации визита ВАДА в РФ? :-0
ly4_sveta 27 декабря 2018 | 13:25
А к январю все сертифицируют-мочелезируют?
kitaiss 27 декабря 2018 | 13:35
до середины января будут полировать царапины на пробирках?.. хотя о чём это я, там же каникулы...