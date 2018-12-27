Роскомнадзор предложил книгоиздателям разработать новый антипиратский меморандум. Это позволит удалять из поисковиков нелегальные копии книг – сообщает Коммерсант.

Роскомнадзор готов выступить посредником на переговорах между книгоиздателями и поисковиками.