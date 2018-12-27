Роскомнадзор предложил книгоиздателям разработать новый антипиратский меморандум
Роскомнадзор предложил книгоиздателям разработать новый антипиратский меморандум. Это позволит удалять из поисковиков нелегальные копии книг – сообщает Коммерсант.
Роскомнадзор готов выступить посредником на переговорах между книгоиздателями и поисковиками.
Комментарии7
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vasyakirin 27 декабря 2018 | 12:38
А не пиратские ни кто не купит, в РФ читающих не как в СССР...
Так и истлеют не востребованными...
book_publisher 27 декабря 2018 | 12:52
Роскомнадзор готов выступить посредником на переговорах между книгоиздателями и поисковиками.
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- Всех на хрен закрою!!!
)))
pusto1 27 декабря 2018 | 12:45
ребята из надзора проще говоря предлагают крышу. Такие Посредники ))) нам не нужны
vasyakirin 27 декабря 2018 | 12:50
pusto1: Или просто похоронить современное печатное слово, что бы историю было легче переписывать...
НЕ в первой библиотеки жечь, теперь и виртуальные
neyexo 27 декабря 2018 | 12:58
pusto1:
им нужен предлог
детская порнография есть не во всех книгах, а может понадобиться удалить любую
putn_pnh 27 декабря 2018 | 13:02
Из поисковиков. Значит появится специализированная программа поисковик книг. Делов-то. В свое время mIRC справлялся с кучей проблем.
kitaiss 27 декабря 2018 | 13:49
из современных российских пейсателей читабельны 2-3 пейсателя, а всё это остальное бабское любовно-фэнтезийное чтиво, а также бесконечная пурга с попаданцами - не то что за деньги - бесплатно не стану читать...принципиально не плачу денег за виртуальные книги, ибо авторам (особенно тем, что давно умерли) всё равно ничего не перепадает...и хватает на просторах тырнета ресурсов с бесплатными книгами...начиная от торрент-трекеров и заканчивая разными флибустами...ищите, да обрящете...и поисковик - тот же яндекс - легко обмануть, сам пробовал - тут же выдаёт нужную ссылку...в нищей стране только последний дурак платит за цифровую книгу...