Znak.com: Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» связаны с уголовным делом о налоговом преступлении

Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» связаны с уголовным делом о налоговом преступлении, — сообщает Знак.ком со ссылкой на информированный источник. По его данным, речь идет об уходе от налогов. Знак направил запрос в Следственный комитет. Ответа на него пока нет.

В самой компании сегодня заявили, что обыски завершены и контрафактного алкоголя не обнаружено. Сегодня магазины, офисы и склады работают в штатном режиме. Головной офис находится в Челябинске. Глава Управления ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк заявил, что в регионе налоговых претензий к сети Красное и Белое нет. Компания выплатила долг – почти 2 миллиарда рублей и сейчас оспаривает его в суде.