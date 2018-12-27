Znak.com: Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» связаны с уголовным делом о налоговом преступлении
Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» связаны с уголовным делом о налоговом преступлении, — сообщает Знак.ком со ссылкой на информированный источник. По его данным, речь идет об уходе от налогов. Знак направил запрос в Следственный комитет. Ответа на него пока нет.
В самой компании сегодня заявили, что обыски завершены и контрафактного алкоголя не обнаружено. Сегодня магазины, офисы и склады работают в штатном режиме. Головной офис находится в Челябинске. Глава Управления ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк заявил, что в регионе налоговых претензий к сети Красное и Белое нет. Компания выплатила долг – почти 2 миллиарда рублей и сейчас оспаривает его в суде.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 12:37
Российское народонаселение должно побольше платить налогов, чтобы всем слугам народа хватило на новый десятки "турбийонов"!
archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 12:40
mikhail_spb_:
" речь идет об уходе от налогов " - "дело" Ходорковского - владельцу сети "Красное & Белое" надо срочно "забугор", и уже оттуда оспаривать, а то посадят, а сеть "приобретёт" какая-нибудь "компания" с уставным капиталом в 1.000 р., созданная в ближайшей рюмочной
laz89 27 декабря 2018 | 12:51
— Изя, а чем отличается американский Санта Клаус от русского Деда Мороза?
— Американский Санта Клаус, Сёма, приносит подарки и радость людям, а русский Дед Мороз — гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
olegleon 27 декабря 2018 | 12:38
если задолженность погашена, то какое может быть уголовное дело?
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 12:55
Такое. В рамках рейдерства.
platonnekafrin 27 декабря 2018 | 12:42
В этот стране наливать нам может только бабушка Россия! (Ну та, которая "дедушка Путин", ну тот, который предсказывал: "Когда у бабушки вырастут яйца, она станет дедушкой".) Вопрос: А когда у дедушки отвалятся, он снова станет бабушкой?
chapter_2 27 декабря 2018 | 13:01
Самая печальное ждёт в Новом 2019 г. сотрудников магазинов К&Б - в результате ФСБ-кошмара они могут потерять свои рабочие места.