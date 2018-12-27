Спортсмен из США впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

На это ушло почти два месяца.

Люди и раньше пересекали континент, однако всегда пользовались помощью извне – например, оставленными загодя продуктовыми складами или механическими средствами. Путешественник-экстремал из Портланда Колин О’Бреди полагался только на собственные силы.

Полторы тысячи километров он прошел на лыжах за 54 дня. Последний марш-бросок длился более 30 часов. Участок оказался самым сложным на всей дистанции, но, как написал спортсмен у себя в Instagram, это лучшее, что ему удалось испытать.

Американец взял с собой снаряжение, весившее 170 килограммов, и вез его на санях. На протяжении пути 33-летний рекордсмен мечтал о чизбургере или свежей рыбе с салатом, но был вынужден питаться замороженными полуфабрикатами. Завершив дистанцию, О’Бреди первым делом позвонил близким. В гонке принимал участие капитан британской армии 49-летний Льюис Радд. Его путешествие продолжается.

Предыдущая попытка покорить Антарктиду в одиночку была предпринята два года назад и завершилась гибелью британского исследователя. Он умер от истощения.